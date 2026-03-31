Como adquirir pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026: ingressos premium, opções de compra e muito mais

Assistir aos melhores jogadores do planeta lutando pela glória mundial, sentado em estádios de última geração, é uma emoção única na vida para os fãs de futebol.
Quem tiver a sorte de ir à Copa do Mundo de 2026 na América do Norte neste verão pode tornar a experiência ainda mais especial comprando pacotes de hospitalidade ou ingressos.
Deixe o GOAL detalhar todas as opções disponíveis para a hospitalidade da Copa do Mundo neste verão, incluindo pacotes, preços e muito mais.
Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?
A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.
Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias pela América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.
Como adquirir ingressos de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026
Os ingressos ou pacotes oficiais de hospitalidade da Copa do Mundo de 2026 estão disponíveis exclusivamente pela Plataforma de Hospitalidade da FIFA ou pela On Location, a provedora oficial de hospitalidade do torneio.
Os pacotes variam de acordo com o nível de luxo e o número de partidas incluídas. A maioria inclui assentos premium, comida gourmet e acesso exclusivo a lounges.
Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:
Partida Única
- Fase de Grupos: Qualquer partida envolvendo uma seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)
- Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida
- Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, Pavilhão da FIFA
Série de locais
- Assista a todas as partidas no local de sua escolha.
- Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local
- Todos os dias de jogo e fases são elegíveis
- Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, Pavilhão da FIFA
Acompanhe minha seleção
- Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.
- Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final
- Todos os dias de jogo e locais são elegíveis
- O “Acompanhe meu time” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)
- Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA
Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.
Quanto custam os ingressos de hospitalidade da Copa do Mundo de 2026?
Os ingressos oficiais de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 variam significativamente de acordo com o nível, o pacote e o local. As estimativas de preço são as seguintes:
- Partida única: a partir de US$ 1.400 por pessoa
- Série de Locais: a partir de US$ 8.275 por pessoa
- Acompanhe minha equipe: a partir de US$ 6.750 por pessoa
- Suítes e camarotes privados: Suítes para um único jogo a partir de aproximadamente US$ 43.200, com camarotes privados completos para grupos (normalmente de 6 a 12 pessoas) para uma série de locais ultrapassando US$ 100.000.
Lembre-se de acompanhar o site da FIFA para obter informações adicionais e também sites secundários, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos e pacotes.
Qual é a programação por cidade da Copa do Mundo de 2026?
Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos).
|Local
|Data
|Jogo (hora local)
|Ingressos
|Toronto, Canadá (BMO Field)
|12 de junho
|Grupo B: Canadá x Vencedor da Chave A da UEFA (15h)
|Ingressos
|17 de junho
|Grupo L: Gana x Panamá (19h)
|Ingressos
|20 de junho
|Grupo E: Alemanha x Costa do Marfim (16h)
|Ingressos
|22 de junho
|Grupo I: Noruega x Senegal (20h)
|Ingressos
|23 de junho
|Grupo L: Panamá x Croácia (19h)
|Ingressos
|26 de junho
|Grupo I: Senegal x Vencedor da Repescagem da FIFA 2 (15h)
|Ingressos
|2 de julho
|Oitavas de final: Segundo colocado do Grupo K x Segundo colocado do Grupo L (19h)
|Ingressos
|Vancouver, Canadá (BC Place)
|13 de junho
|Grupo D: Austrália x Vencedor do Caminho C da UEFA (21h)
|Ingressos
|18 de junho
|Grupo B: Canadá x Catar (15h)
|Ingressos
|21 de junho
|Grupo G: Nova Zelândia x Egito (18h)
|Ingressos
|24 de junho
|Grupo B: Suíça x Canadá (12h)
|Ingressos
|26 de junho
|Grupo G: Nova Zelândia x Bélgica (20h)
|Ingressos
|2 de julho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo B x Terceiro colocado dos Grupos E/F/G/I/J (20h)
|Ingressos
|7 de julho
|Oitavas de final: Vencedor da partida 85 x Vencedor da partida 87 (13h)
|Ingressos
|Guadalajara, México (Estádio Akron)
|11 de junho
|Grupo A: Coreia do Sul x Vencedor do Caminho D da UEFA (20h)
|Ingressos
|18 de junho
|Grupo A: México x Coreia do Sul (19h)
|Ingressos
|23 de junho
|Grupo K: Colômbia x Vencedor da Repescagem 1 da FIFA (20h)
|Ingressos
|26 de junho
|Grupo H: Uruguai x Espanha (18h)
|Ingressos
|29 de junho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo F x Segundo colocado do Grupo C (19h)
|Ingressos
|Cidade do México, México (Estádio Banorte)
|11 de junho
|Grupo A: México x África do Sul (13h)
|Ingressos
|17 de junho
|Grupo K: Uzbequistão x Colômbia (20h)
|Ingressos
|24 de junho
|Grupo A: Vencedor da Chave D da UEFA x México (19h)
|Ingressos
|30 de junho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo A x Terceiro colocado dos Grupos C/E/F/H/I (19h)
|Ingressos
|5 de julho
|Oitavas de final: Vencedor da partida 79 x Vencedor da partida 80 (18h)
|Ingressos
|Monterrey, México (Estádio BBVA)
|14 de junho
|Grupo F: Vencedor da Rota B da UEFA x Tunísia (20h)
|Ingressos
|20 de junho
|Grupo F: Tunísia x Japão (22h)
|Ingressos
|24 de junho
|Grupo A: África do Sul x Coreia do Sul (19h)
|Ingressos
|Atlanta, EUA (Mercedes-Benz Stadium)
|15 de junho
|Grupo H: Espanha x Cabo Verde (12h)
|Ingressos
|18 de junho
|Grupo A: Vencedor da Chave D da UEFA x África do Sul (12h)
|Ingressos
|21 de junho
|Grupo H: Espanha x Arábia Saudita (12h)
|Ingressos
|24 de junho
|Grupo C: Marrocos x Haiti (18h)
|Ingressos
|27 de junho
|Grupo K: Vencedor da Repescagem 1 da FIFA x Uzbequistão (19h30)
|Ingressos
|1º de julho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo L x Terceiro colocado dos Grupos E/H/I/J/K (12h)
|Ingressos
|7 de julho
|Oitavas de final: Vencedor da partida 86 x Vencedor da partida 88 (12h)
|Ingressos
|15 de julho
|Semifinais: Vencedores da partida 99 x Vencedores da partida 100 (15h)
|Ingressos
|Foxborough, EUA (Gillette Stadium)
|13 de junho
|Grupo C: Haiti x Escócia (21h)
|Ingressos
|16 de junho
|Grupo I: Vencedor da Repescagem 2 da FIFA x Noruega (18h)
|Ingressos
|19 de junho
|Grupo C: Escócia x Marrocos (18h)
|Ingressos
|23 de junho
|Grupo L: Inglaterra x Gana (16h)
|Ingressos
|26 de junho
|Grupo I: Noruega x França (15h)
|Ingressos
|29 de junho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo E x Terceiro colocado dos Grupos A/B/C/D/F (16h30)
|Ingressos
|9 de julho
|Quartas de final: Vencedor da partida 89 x Vencedor da partida 90 (16h)
|Ingressos
|Arlington, EUA (AT&T Stadium)
|14 de junho
|Grupo F: Holanda x Japão (15h)
|Ingressos
|17 de junho
|Grupo L: Inglaterra x Croácia (15h)
|Ingressos
|22 de junho
|Grupo J: Argentina x Áustria (12h)
|Ingressos
|25 de junho
|Grupo F: Japão x Vencedor da Chave B da UEFA (18h)
|Ingressos
|27 de junho
|Grupo J: Jordânia x Argentina (21h)
|Ingressos
|30 de junho
|Oitavas de final: Segundo colocado do Grupo E x Segundo colocado do Grupo I (12h)
|Ingressos
|3 de julho
|Oitavas de final: Segundo colocado do Grupo D x Segundo colocado do Grupo G (13h)
|Ingressos
|6 de julho
|Oitavas de final: Vencedor da partida 83 x Vencedor da partida 84 (14h)
|Ingressos
|14 de julho
|Semifinais: Vencedores da partida 97 x Vencedores da partida 98 (14h)
|Ingressos
|Houston, EUA (NRG Stadium)
|14 de junho
|Grupo E: Alemanha x Curaçao (12h)
|Ingressos
|17 de junho
|Grupo K: Portugal x Vencedor da Repescagem 1 da FIFA (12h)
|Ingressos
|20 de junho
|Grupo A: Holanda x Vencedor da Chave B da UEFA (12h)
|Ingressos
|23 de junho
|Grupo K: Portugal x Uzbequistão (12h)
|Ingressos
|26 de junho
|Grupo H: Cabo Verde x Arábia Saudita (19h)
|Ingressos
|29 de junho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo C x Segundo colocado do Grupo F (12h)
|Ingressos
|4 de julho
|Oitavas de final: Vencedor da partida 73 x Vencedor da partida 75 (12h)
|Ingressos
|Kansas City, EUA (Arrowhead Stadium)
|16 de junho
|Grupo J: Argentina x Argélia (20h)
|Ingressos
|20 de junho
|Grupo E: Equador x Curaçao (19h)
|Ingressos
|25 de junho
|Grupo F: Tunísia x Holanda (18h)
|Ingressos
|27 de junho
|Grupo J: Argélia x Áustria (21h)
|Ingressos
|3 de julho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo K x Terceiro colocado dos Grupos D/E/I/J/L (20h30)
|Ingressos
|11 de julho
|Quartas de final: Vencedores da partida 95 x Vencedores da partida 96 (20h)
|Ingressos
|Los Angeles, EUA (SoFi Stadium)
|12 de junho
|Grupo D: EUA x Paraguai (18h)
|Ingressos
|15 de junho
|Grupo G: Irã x Nova Zelândia (18h)
|Ingressos
|18 de junho
|Grupo B: Suíça x Vencedor da Chave A da UEFA (12h)
|Ingressos
|21 de junho
|Grupo G: Bélgica x Irã (12h)
|Ingressos
|25 de junho
|Grupo D: Vencedor da Chave C da UEFA x EUA (19h)
|Ingressos
|28 de junho
|Oitavas de final: Segundo colocado do Grupo A x Segundo colocado do Grupo B (12h)
|Ingressos
|2 de julho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo H x Segundo colocado do Grupo J (12h)
|Ingressos
|10 de julho
|Quartas de final: Vencedor da partida 93 x Vencedor da partida 94 (12h)
|Ingressos
|Miami, EUA (Hard Rock Stadium)
|15 de junho
|Grupo H: Arábia Saudita x Uruguai (18h)
|Ingressos
|21 de junho
|Grupo H: Uruguai x Cabo Verde (18h)
|Ingressos
|24 de junho
|Grupo C: Escócia x Brasil (18h)
|Ingressos
|27 de junho
|Grupo K: Colômbia x Portugal (19h30)
|Ingressos
|3 de julho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo J x Segundo colocado do Grupo H (18h)
|Ingressos
|11 de julho
|Quartas de final: Vencedor da partida 91 x Vencedor da partida 92 (17h)
|Ingressos
|18 de julho
|Disputa pelo terceiro lugar: Perdedores da partida 101 x Perdedores da partida 102 (17h)
|Ingressos
|Nova Jersey, EUA (MetLife Stadium)
|13 de junho
|Grupo C: Brasil x Marrocos (18h)
|Ingressos
|16 de junho
|Grupo I: França x Senegal (15h)
|Ingressos
|25 de junho
|Grupo E: Equador x Alemanha (16h)
|Ingressos
|27 de junho
|Grupo L: Panamá x Inglaterra (17h)
|Ingressos
|30 de junho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo I x Terceiro colocado dos Grupos C/D/F/G/H (17h)
|Ingressos
|5 de julho
|Oitavas de final: Vencedores da partida 76 x Vencedores da partida 78 (16h)
|Ingressos
|19 de julho
|Final: Vencedores da partida 101 x Vencedores da partida 102 (15h)
|Ingressos
|Filadélfia, EUA (Lincoln Financial Field)
|14 de junho
|Grupo E: Costa do Marfim x Equador (19h)
|Ingressos
|19 de junho
|Grupo C: Brasil x Haiti (21h)
|Ingressos
|22 de junho
|Grupo I: França x Vencedor da Repescagem 2 da FIFA (17h)
|Ingressos
|25 de junho
|Grupo E: Curaçao x Costa do Marfim (16h)
|Ingressos
|27 de junho
|Grupo L: Croácia x Gana (17h)
|Ingressos
|4 de julho
|Oitavas de final: Vencedor da partida 74 x Vencedor da partida 77 (17h)
|Ingressos
|Santa Clara, EUA (Levi's Stadium)
|13 de junho
|Grupo B: Catar x Suíça (12h)
|Ingressos
|16 de junho
|Grupo J: Áustria x Jordânia (21h)
|Ingressos
|19 de junho
|Grupo D: Vencedor da Rota C da UEFA x Paraguai (21h)
|Ingressos
|22 de junho
|Grupo J: Jordânia x Argélia (20h)
|Ingressos
|25 de junho
|Grupo D: Paraguai x Austrália (19h)
|Ingressos
|1º de julho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo D x Terceiro colocado dos Grupos B/E/F/I/J (17h)
|Ingressos
|Seattle, EUA (Lumen Field)
|15 de junho
|Grupo G: Bélgica x Egito (12h)
|Ingressos
|19 de junho
|Grupo D: EUA x Austrália (12h)
|Ingressos
|24 de junho
|Grupo B: Vencedor da Chave A da UEFA x Catar (12h)
|Ingressos
|26 de junho
|Grupo G: Egito x Irã (20h)
|Ingressos
|1º de julho
|Oitavas de final: Vencedor do Grupo G x Terceiro colocado dos Grupos A/E/H/I/J (13h)
|Ingressos
|6 de julho
|Oitavas de final: Vencedor da partida 81 x Vencedor da partida 82 (17h)
|Ingressos