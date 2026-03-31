Como adquirir pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026: ingressos premium, opções de compra e muito mais

Assistir aos melhores jogadores do planeta lutando pela glória mundial, sentado em estádios de última geração, é uma emoção única na vida para os fãs de futebol.

Quem tiver a sorte de ir à Copa do Mundo de 2026 na América do Norte neste verão pode tornar a experiência ainda mais especial comprando pacotes de hospitalidade ou ingressos.

Deixe o GOAL detalhar todas as opções disponíveis para a hospitalidade da Copa do Mundo neste verão, incluindo pacotes, preços e muito mais.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias pela América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.

Como adquirir ingressos de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026

Os ingressos ou pacotes oficiais de hospitalidade da Copa do Mundo de 2026 estão disponíveis exclusivamente pela Plataforma de Hospitalidade da FIFA ou pela On Location, a provedora oficial de hospitalidade do torneio.

Os pacotes variam de acordo com o nível de luxo e o número de partidas incluídas. A maioria inclui assentos premium, comida gourmet e acesso exclusivo a lounges.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer partida envolvendo uma seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, Pavilhão da FIFA

Série de locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogo e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, Pavilhão da FIFA

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe meu time” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quanto custam os ingressos de hospitalidade da Copa do Mundo de 2026?

Os ingressos oficiais de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 variam significativamente de acordo com o nível, o pacote e o local. As estimativas de preço são as seguintes:

Partida única: a partir de US$ 1.400 por pessoa

a partir de US$ 1.400 por pessoa Série de Locais: a partir de US$ 8.275 por pessoa

a partir de US$ 8.275 por pessoa Acompanhe minha equipe: a partir de US$ 6.750 por pessoa

a partir de US$ 6.750 por pessoa Suítes e camarotes privados: Suítes para um único jogo a partir de aproximadamente US$ 43.200, com camarotes privados completos para grupos (normalmente de 6 a 12 pessoas) para uma série de locais ultrapassando US$ 100.000.

Lembre-se de acompanhar o site da FIFA para obter informações adicionais e também sites secundários, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos e pacotes.

Qual é a programação por cidade da Copa do Mundo de 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos).