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Como adquirir pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026: ingressos premium, opções de compra e muito mais

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Copa do Mundo

Veja como você pode assistir aos jogos da Copa do Mundo com estilo neste verão

Assistir aos melhores jogadores do planeta lutando pela glória mundial, sentado em estádios de última geração, é uma emoção única na vida para os fãs de futebol. 

Quem tiver a sorte de ir à Copa do Mundo de 2026 na América do Norte neste verão pode tornar a experiência ainda mais especial comprando pacotes de hospitalidade ou ingressos.

Deixe o GOAL detalhar todas as opções disponíveis para a hospitalidade da Copa do Mundo neste verão, incluindo pacotes, preços e muito mais.

Ingressospara a Copa do Mundo de 2026Reservar ingressos

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos. 

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias pela América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações. 

Como adquirir ingressos de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026

Os ingressos ou pacotes oficiais de hospitalidade da Copa do Mundo de 2026 estão disponíveis exclusivamente pela Plataforma de Hospitalidade da FIFA ou pela On Location, a provedora oficial de hospitalidade do torneio. 

Os pacotes variam de acordo com o nível de luxo e o número de partidas incluídas. A maioria inclui assentos premium, comida gourmet e acesso exclusivo a lounges.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

  • Fase de Grupos: Qualquer partida envolvendo uma seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)
  • Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida
  • Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, Pavilhão da FIFA

Série de locais

  • Assista a todas as partidas no local de sua escolha.
  • Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local
  • Todos os dias de jogo e fases são elegíveis
  • Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, Pavilhão da FIFA

Acompanhe minha seleção

  • Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.
  • Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final
  • Todos os dias de jogo e locais são elegíveis
  • O “Acompanhe meu time” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)
  • Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quanto custam os ingressos de hospitalidade da Copa do Mundo de 2026?

Os ingressos oficiais de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 variam significativamente de acordo com o nível, o pacote e o local. As estimativas de preço são as seguintes:

  • Partida única: a partir de US$ 1.400 por pessoa
  • Série de Locais: a partir de US$ 8.275 por pessoa
  • Acompanhe minha equipe: a partir de US$ 6.750 por pessoa
  • Suítes e camarotes privados: Suítes para um único jogo a partir de aproximadamente US$ 43.200, com camarotes privados completos para grupos (normalmente de 6 a 12 pessoas) para uma série de locais ultrapassando US$ 100.000.

Lembre-se de acompanhar o site da FIFA para obter informações adicionais e também sites secundários, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos e pacotes.

Qual é a programação por cidade da Copa do Mundo de 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos).

LocalDataJogo (hora local)Ingressos
Toronto, Canadá (BMO Field)12 de junhoGrupo B: Canadá x Vencedor da Chave A da UEFA (15h)Ingressos
 17 de junhoGrupo L: Gana x Panamá (19h)Ingressos
 20 de junhoGrupo E: Alemanha x Costa do Marfim (16h)Ingressos
 22 de junhoGrupo I: Noruega x Senegal (20h)Ingressos
 23 de junhoGrupo L: Panamá x Croácia (19h)Ingressos
 26 de junhoGrupo I: Senegal x Vencedor da Repescagem da FIFA 2 (15h)Ingressos
 2 de julhoOitavas de final: Segundo colocado do Grupo K x Segundo colocado do Grupo L (19h)Ingressos
Vancouver, Canadá (BC Place)13 de junhoGrupo D: Austrália x Vencedor do Caminho C da UEFA (21h)Ingressos
 18 de junhoGrupo B: Canadá x Catar (15h)Ingressos
 21 de junhoGrupo G: Nova Zelândia x Egito (18h)Ingressos
 24 de junhoGrupo B: Suíça x Canadá (12h)Ingressos
 26 de junhoGrupo G: Nova Zelândia x Bélgica (20h)Ingressos
 2 de julhoOitavas de final: Vencedor do Grupo B x Terceiro colocado dos Grupos E/F/G/I/J (20h)Ingressos
 7 de julhoOitavas de final: Vencedor da partida 85 x Vencedor da partida 87 (13h)Ingressos
Guadalajara, México (Estádio Akron)11 de junhoGrupo A: Coreia do Sul x Vencedor do Caminho D da UEFA (20h)Ingressos
 18 de junhoGrupo A: México x Coreia do Sul (19h)Ingressos
 23 de junhoGrupo K: Colômbia x Vencedor da Repescagem 1 da FIFA (20h)Ingressos
 26 de junhoGrupo H: Uruguai x Espanha (18h)Ingressos
 29 de junhoOitavas de final: Vencedor do Grupo F x Segundo colocado do Grupo C (19h)Ingressos
Cidade do México, México (Estádio Banorte)11 de junhoGrupo A: México x África do Sul (13h)Ingressos
 17 de junhoGrupo K: Uzbequistão x Colômbia (20h)Ingressos
 24 de junhoGrupo A: Vencedor da Chave D da UEFA x México (19h)Ingressos
 30 de junhoOitavas de final: Vencedor do Grupo A x Terceiro colocado dos Grupos C/E/F/H/I (19h)Ingressos
 5 de julhoOitavas de final: Vencedor da partida 79 x Vencedor da partida 80 (18h)Ingressos
Monterrey, México (Estádio BBVA)14 de junhoGrupo F: Vencedor da Rota B da UEFA x Tunísia (20h)Ingressos
 20 de junhoGrupo F: Tunísia x Japão (22h)Ingressos
 24 de junhoGrupo A: África do Sul x Coreia do Sul (19h)Ingressos
Atlanta, EUA (Mercedes-Benz Stadium)15 de junhoGrupo H: Espanha x Cabo Verde (12h)Ingressos
 18 de junhoGrupo A: Vencedor da Chave D da UEFA x África do Sul (12h)Ingressos
 21 de junhoGrupo H: Espanha x Arábia Saudita (12h)Ingressos
 24 de junhoGrupo C: Marrocos x Haiti (18h)Ingressos
 27 de junhoGrupo K: Vencedor da Repescagem 1 da FIFA x Uzbequistão (19h30)Ingressos
 1º de julhoOitavas de final: Vencedor do Grupo L x Terceiro colocado dos Grupos E/H/I/J/K (12h)Ingressos
 7 de julhoOitavas de final: Vencedor da partida 86 x Vencedor da partida 88 (12h)Ingressos
 15 de julhoSemifinais: Vencedores da partida 99 x Vencedores da partida 100 (15h)Ingressos
Foxborough, EUA (Gillette Stadium)13 de junhoGrupo C: Haiti x Escócia (21h)Ingressos
 16 de junhoGrupo I: Vencedor da Repescagem 2 da FIFA x Noruega (18h)Ingressos
 19 de junhoGrupo C: Escócia x Marrocos (18h)Ingressos
 23 de junhoGrupo L: Inglaterra x Gana (16h)Ingressos
 26 de junhoGrupo I: Noruega x França (15h)Ingressos
 29 de junhoOitavas de final: Vencedor do Grupo E x Terceiro colocado dos Grupos A/B/C/D/F (16h30)Ingressos
 9 de julhoQuartas de final: Vencedor da partida 89 x Vencedor da partida 90 (16h)Ingressos
Arlington, EUA (AT&T Stadium)14 de junhoGrupo F: Holanda x Japão (15h)Ingressos
 17 de junhoGrupo L: Inglaterra x Croácia (15h)Ingressos
 22 de junhoGrupo J: Argentina x Áustria (12h)Ingressos
 25 de junhoGrupo F: Japão x Vencedor da Chave B da UEFA (18h)Ingressos
 27 de junhoGrupo J: Jordânia x Argentina (21h)Ingressos
 30 de junhoOitavas de final: Segundo colocado do Grupo E x Segundo colocado do Grupo I (12h)Ingressos
 3 de julhoOitavas de final: Segundo colocado do Grupo D x Segundo colocado do Grupo G (13h)Ingressos
 6 de julhoOitavas de final: Vencedor da partida 83 x Vencedor da partida 84 (14h)Ingressos
 14 de julhoSemifinais: Vencedores da partida 97 x Vencedores da partida 98 (14h)Ingressos
Houston, EUA (NRG Stadium)14 de junhoGrupo E: Alemanha x Curaçao (12h)Ingressos
 17 de junhoGrupo K: Portugal x Vencedor da Repescagem 1 da FIFA (12h)Ingressos
 20 de junhoGrupo A: Holanda x Vencedor da Chave B da UEFA (12h)Ingressos
 23 de junhoGrupo K: Portugal x Uzbequistão (12h)Ingressos
 26 de junhoGrupo H: Cabo Verde x Arábia Saudita (19h)Ingressos
 29 de junhoOitavas de final: Vencedor do Grupo C x Segundo colocado do Grupo F (12h)Ingressos
 4 de julhoOitavas de final: Vencedor da partida 73 x Vencedor da partida 75 (12h)Ingressos
Kansas City, EUA (Arrowhead Stadium)16 de junhoGrupo J: Argentina x Argélia (20h)Ingressos
 20 de junhoGrupo E: Equador x Curaçao (19h)Ingressos
 25 de junhoGrupo F: Tunísia x Holanda (18h)Ingressos
 27 de junhoGrupo J: Argélia x Áustria (21h)Ingressos
 3 de julhoOitavas de final: Vencedor do Grupo K x Terceiro colocado dos Grupos D/E/I/J/L (20h30)Ingressos
 11 de julhoQuartas de final: Vencedores da partida 95 x Vencedores da partida 96 (20h)Ingressos
Los Angeles, EUA (SoFi Stadium)12 de junhoGrupo D: EUA x Paraguai (18h)Ingressos
 15 de junhoGrupo G: Irã x Nova Zelândia (18h)Ingressos
 18 de junhoGrupo B: Suíça x Vencedor da Chave A da UEFA (12h)Ingressos
 21 de junhoGrupo G: Bélgica x Irã (12h)Ingressos
 25 de junhoGrupo D: Vencedor da Chave C da UEFA x EUA (19h)Ingressos
 28 de junhoOitavas de final: Segundo colocado do Grupo A x Segundo colocado do Grupo B (12h)Ingressos
 2 de julhoOitavas de final: Vencedor do Grupo H x Segundo colocado do Grupo J (12h)Ingressos
 10 de julhoQuartas de final: Vencedor da partida 93 x Vencedor da partida 94 (12h)Ingressos
Miami, EUA (Hard Rock Stadium)15 de junhoGrupo H: Arábia Saudita x Uruguai (18h)Ingressos
 21 de junhoGrupo H: Uruguai x Cabo Verde (18h)Ingressos
 24 de junhoGrupo C: Escócia x Brasil (18h)Ingressos
 27 de junhoGrupo K: Colômbia x Portugal (19h30)Ingressos
 3 de julhoOitavas de final: Vencedor do Grupo J x Segundo colocado do Grupo H (18h)Ingressos
 11 de julhoQuartas de final: Vencedor da partida 91 x Vencedor da partida 92 (17h)Ingressos
 18 de julhoDisputa pelo terceiro lugar: Perdedores da partida 101 x Perdedores da partida 102 (17h)Ingressos
Nova Jersey, EUA (MetLife Stadium)13 de junhoGrupo C: Brasil x Marrocos (18h)Ingressos
 16 de junhoGrupo I: França x Senegal (15h)Ingressos
 25 de junhoGrupo E: Equador x Alemanha (16h)Ingressos
 27 de junhoGrupo L: Panamá x Inglaterra (17h)Ingressos
 30 de junhoOitavas de final: Vencedor do Grupo I x Terceiro colocado dos Grupos C/D/F/G/H (17h)Ingressos
 5 de julhoOitavas de final: Vencedores da partida 76 x Vencedores da partida 78 (16h)Ingressos
 19 de julhoFinal: Vencedores da partida 101 x Vencedores da partida 102 (15h)Ingressos
Filadélfia, EUA (Lincoln Financial Field)14 de junhoGrupo E: Costa do Marfim x Equador (19h)Ingressos
 19 de junhoGrupo C: Brasil x Haiti (21h)Ingressos
 22 de junhoGrupo I: França x Vencedor da Repescagem 2 da FIFA (17h)Ingressos
 25 de junhoGrupo E: Curaçao x Costa do Marfim (16h)Ingressos
 27 de junhoGrupo L: Croácia x Gana (17h)Ingressos
 4 de julhoOitavas de final: Vencedor da partida 74 x Vencedor da partida 77 (17h)Ingressos
Santa Clara, EUA (Levi's Stadium)13 de junhoGrupo B: Catar x Suíça (12h)Ingressos
 16 de junhoGrupo J: Áustria x Jordânia (21h)Ingressos
 19 de junhoGrupo D: Vencedor da Rota C da UEFA x Paraguai (21h)Ingressos
 22 de junhoGrupo J: Jordânia x Argélia (20h)Ingressos
 25 de junhoGrupo D: Paraguai x Austrália (19h)Ingressos
 1º de julhoOitavas de final: Vencedor do Grupo D x Terceiro colocado dos Grupos B/E/F/I/J (17h)Ingressos
Seattle, EUA (Lumen Field)15 de junhoGrupo G: Bélgica x Egito (12h)Ingressos
 19 de junhoGrupo D: EUA x Austrália (12h)Ingressos
 24 de junhoGrupo B: Vencedor da Chave A da UEFA x Catar (12h)Ingressos
 26 de junhoGrupo G: Egito x Irã (20h)Ingressos
 1º de julhoOitavas de final: Vencedor do Grupo G x Terceiro colocado dos Grupos A/E/H/I/J (13h)Ingressos
 6 de julhoOitavas de final: Vencedor da partida 81 x Vencedor da partida 82 (17h)Ingressos

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