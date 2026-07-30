A Comissão Europeia anunciou nesta quinta-feira que está monitorando e acompanhando a mais recente proposta apresentada pela Federação Internacional de Futebol, referente à atração de investimentos externos para a gestão de suas competições.

A polêmica cresceu recentemente após a revelação do plano da Fifa de vender uma parcela dos direitos comerciais da Copa do Mundo a fundos de investimento privados ligados aos círculos do presidente americano Donald Trump.

O plano da Fifa gira em torno da criação de uma entidade a ela vinculada, avaliada em 20 bilhões de dólares, para administrar a Copa do Mundo e outros grandes torneios, com a oferta de uma fatia de até 20% de suas ações a investidores do setor privado.

A agência Reuters publicou a declaração do porta-voz da Comissão Europeia, que afirmou que eles estão monitorando de perto a proposta da Fifa.

O porta-voz oficial esclareceu que a Comissão Europeia avaliará qualquer queixa que possa receber a respeito do plano da Fifa, para analisá-la e verificar sua conformidade com as leis em vigor.

Vale lembrar que a União Europeia declarou sua rejeição categórica à proposta da Fifa, enquanto a Confederação Asiática manifestou reservas em relação ao plano, exigindo a realização de consultas antes da tomada de decisão.