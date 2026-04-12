"Começou a chorar"... Estrela da Argentina corre o risco de ficar de fora da Copa do Mundo

O astro da seleção argentina corre o risco de ficar de fora da Copa do Mundo, que será disputada no próximo verão nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O sorteio da Copa do Mundo colocou a seleção argentina no Grupo 10, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia.

No jogo entre Tottenham e Sunderland, pela Premier League, neste domingo, a dupla do “Spurs”, o goleiro tcheco Antonín Kynský e o argentino Cristian Romero, sofreu uma colisão terrível.

O Tottenham, que luta para se manter na liga, já perdia por 1 a 0 após o gol de abertura de Nordi Mokele.

Poucos instantes depois, tomou conta a preocupação quando Brian Robey, jogador do Sunderland, empurrou Romero antes de colidir com Kinski, após correr para trás para pegar a bola.

Após uma longa interrupção, durante a qual ambos os jogadores receberam atendimento médico em campo, Romero acabou saindo do campo em lágrimas.

Imediatamente surgiram temores de que Romero tivesse sofrido uma lesão grave no joelho, e reportagens da imprensa indicaram que sua participação na Copa do Mundo agora depende do diagnóstico que será emitido após exames detalhados, mas a situação parece, à primeira vista, nada boa, especialmente com o jogador chorando.

Roberto De Zerbi, técnico do Tottenham, disse em declarações ao site oficial do clube: “Saberemos mais sobre a gravidade da lesão de Romero nos próximos dias”.

Em resposta a uma pergunta sobre se tinha informações adicionais sobre a lesão na coletiva de imprensa após a partida, ele respondeu: “Ainda não sabemos, teremos que ver isso na próxima partida, nos próximos dias. Espero que não seja um problema grave para nós, pois ele é um jogador fundamental para a equipe, é uma pessoa maravilhosa, um excelente jogador, de alto nível e com uma personalidade forte, e precisamos dele para terminar a temporada e alcançar nosso objetivo.”

Por sua vez, o jornalista argentino especializado em notícias da seleção argentina, Gastón Idul, disse em um vídeo publicado em sua conta no site “X”: “Cristian Romero sofre de instabilidade no joelho e passará por exames nos ligamentos para saber se sofreu uma lesão no ligamento colateral interno ou se foi apenas uma contusão... A dor está presente.”

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