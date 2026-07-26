O internacional marroquino Abdessamad Ezzalzouli prossegue com o seu programa de recuperação com vista ao regresso aos relvados, num momento em que o Real Bétis mantém a calma na gestão do seu futuro, quer no que diz respeito à recuperação da lesão, quer à possibilidade de uma saída durante o período de transferências de verão.

Ezzalzouli treina desde há alguns dias em Sevilha para recuperar a sua condição física, após a lesão que o impediu de participar com a seleção de Marrocos no Mundial de 2026.

O relatório indicou que o jogador iniciou a fase de recuperação por iniciativa própria durante as suas férias de verão, tendo ainda aproveitado o mesmo período para receber aulas de inglês, um passo que reflete a sua preparação para quaisquer desafios futuros, segundo o jornal AS.

O diretor desportivo do Real Bétis, Manu Fajardo, confirmou que Ezzalzouli está a seguir o programa médico estabelecido, elogiando o seu profissionalismo desde que se lesionou.

Afirmou: «O Abdessamad cumpre integralmente o calendário que lhe foi definido. Desde o momento da sua lesão que trabalha dia e noite para regressar o mais rapidamente possível. O que falta é recuperar toda a força no remate, mas está tudo a decorrer conforme o que os médicos do clube determinaram.»

E acrescentou: «Há que elogiar o profissionalismo de Ezzalzouli e o seu empenho ao longo de todo o período de reabilitação.»

Apesar da ausência do Mundial, Ezzalzouli continua a ser um dos nomes mais em destaque no mercado de transferências, após as exibições que apresentou com o Bétis na temporada passada.

O clube andaluz avalia o valor de mercado do jogador em cerca de 30 milhões de euros, mas não pretende discutir qualquer proposta com esse número, tendo remetido as primeiras tentativas de contratação para o valor da cláusula de rescisão, fixada em 60 milhões de euros.

O relatório esclareceu que o Bétis e o jogador não sentem qualquer pressa, quer na questão do regresso aos relvados, quer na definição do seu futuro, já que o clube só aceitará a sua saída caso receba uma proposta que satisfaça plenamente as suas ambições financeiras.

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