O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, provocou uma onda de polêmica ao publicar uma mensagem enigmática em suas contas nas redes sociais.

Ronaldo divulgou uma foto em sua conta no Instagram, durante o período de férias de verão, antes de retornar à concentração do Al-Nassr no próximo período.

O astro português legendou a foto em espanhol, dizendo: "Quando você caminha em direção à luz do sol, as sombras ficam para trás".

O jornal português A Bola considerou que essa mensagem foi intencional por parte de Ronaldo, não para falar sobre a luz do sol, mas para direcioná-la aos seus críticos.

Ronaldo foi alvo de amplas críticas no período recente, após a eliminação da seleção de Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, diante da seleção da Espanha.

O astro português não apresentou seu melhor nível naquele torneio, tendo marcado apenas dois gols na vitória sobre o Uzbequistão, enquanto não conseguiu balançar as redes contra a República Democrática do Congo, a Colômbia e a Espanha.