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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ahmed Mansy

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Com uma nova imagem: Cristiano Ronaldo provocou seus críticos de propósito?

C. Ronaldo
Al-Nassr
Portugal
Campeonato Saudita
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Arábia Saudita

O astro português segue provocando polêmica

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, provocou uma onda de polêmica ao publicar uma mensagem enigmática em suas contas nas redes sociais.

Ronaldo divulgou uma foto em sua conta no Instagram, durante o período de férias de verão, antes de retornar à concentração do Al-Nassr no próximo período.

O astro português legendou a foto em espanhol, dizendo: "Quando você caminha em direção à luz do sol, as sombras ficam para trás".

O jornal português A Bola considerou que essa mensagem foi intencional por parte de Ronaldo, não para falar sobre a luz do sol, mas para direcioná-la aos seus críticos.

Ronaldo foi alvo de amplas críticas no período recente, após a eliminação da seleção de Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, diante da seleção da Espanha.

Campeonato Saudita
Al-Nassr crest
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ALN
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Al Fateh
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O astro português não apresentou seu melhor nível naquele torneio, tendo marcado apenas dois gols na vitória sobre o Uzbequistão, enquanto não conseguiu balançar as redes contra a República Democrática do Congo, a Colômbia e a Espanha.

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