Com um placar devastador... a Arábia Saudita humilha Darwin Núñez diante dos olhos de Bielsa

Os jogadores da seleção saudita expuseram Darwin Núñez, atacante do Al-Hilal, diante do argentino Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia, com um desempenho desastroso.

A seleção saudita enfrentou a uruguaia na madrugada desta terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Núñez foi titular na escalação da seleção uruguaia, apesar de não ter jogado pelo Al-Hilal na segunda metade da última temporada, após ter sido retirado da lista do time na Liga Saudita Roshen.

No entanto, a aposta de Bielsa em Nunez não deu certo, já que o ex-atacante do Liverpool teve um desempenho muito abaixo do esperado durante o primeiro tempo.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, Nunez foi o jogador que menos tocou na bola no primeiro tempo da partida, tendo tocado nela apenas 8 vezes.

Bielsa não esperou muito, decidindo que o atacante do Al-Hilal seria sua primeira vítima na partida e o tirou de campo no início do segundo tempo.

Vale lembrar que Nunez está prestes a deixar o Al-Hilal durante a próxima janela de transferências de verão, devido ao fraco desempenho que apresentou com a equipe na última temporada, após se transferir para o clube no verão de 2025, vindo do Liverpool.