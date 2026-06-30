Com toques do “Predator” e do “Trionda”… a Adidas revela os designs icônicos dos prêmios da Copa do Mundo de 2026

A empresa “Adidas” revelou oficialmente a nova geração de prêmios individuais destinados às principais estrelas da Copa do Mundo de 2026™, apresentando uma visão visual unificada que combina com inteligência os toques históricos icônicos de seu legado esportivo com as exigências artísticas contemporâneas para homenagear a excelência individual nos mais altos níveis do futebol.

O Prêmio Bola de Ouro, concedido ao jogador mais destacado e criativo da Copa do Mundo, foi inspirado diretamente nas linhas geométricas e dinâmicas da “Trionda” (TRIONDA), a bola oficial aprovada para as partidas desta edição histórica da Copa do Mundo, cujo estilo criativo foi reinventado no interior do luxuoso troféu.

Ao mesmo tempo, o Prêmio Chuteira de Ouro, destinado ao artilheiro do torneio, passou por uma reformulação completa que remete ao design único da lendária linha de chuteiras “Predator” (Predator), considerada a mais influente na cultura do futebol; assim, esse prêmio, lançado em 1982 com o nome de “Chuteira de Ouro”, tornou-se um símbolo renovado que encarna os significados de controle, precisão e excelência absoluta na finalização diante do gol.

Já o toque final dessa coleção foi o prêmio Luva de Ouro, concedido ao melhor goleiro da Copa do Mundo, que se apresentou como uma escultura ousada em forma de palma da mão, expressando a arte pura da defesa do gol e imortalizando aqueles instantes fugazes em que os guardiões da baliza fazem a diferença tática entre os jogadores.

Juntos, esses três prêmios seguem uma linguagem de design sofisticada, harmoniosa e contemporânea, que não passa despercebida, pois carregam a marca única da identidade histórica da “Adidas”, constituindo a maior homenagem individual que celebra o brilho excepcional que caracteriza a Copa do Mundo de 2026™.





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