Com seu gol de cabeça contra a Austrália... Imam Ashour supera Cristiano Ronaldo

O astro egípcio Imam Ashour continuou a brilhar de forma notável na Copa do Mundo que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
Ashour é titular na partida que os Faraós disputam neste momento contra a Austrália, no estádio de Dallas, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
Ashour abriu o placar para os Faraós aos 13 minutos, ao subir para cabecear um cruzamento de Karim Hafez, mandando a bola com força para o fundo da rede.
Este é o segundo gol de Ashour na Copa do Mundo, depois de ter marcado contra a Bélgica na primeira partida do Egito no torneio, que terminou empatada em 1 a 1.
Além disso, esse é o primeiro gol do Egito nas fases eliminatórias da Copa do Mundo desde que Abdel Rahman Fawzi marcou contra a Hungria na Copa do Mundo de 1934.
O que diferencia o gol de Ashour é que ele surgiu de uma jogada aberta, algo em que ele supera o astro português Cristiano Ronaldo, que precisou de seis participações na Copa do Mundo para marcar seu primeiro gol nas fases eliminatórias do torneio, no entanto, esse gol não surgiu de uma jogada aberta, mas sim de um pênalti na vitória sobre a Croácia (2 a 1).
Vale lembrar que o primeiro tempo da partida terminou com a vantagem dos Faraós (1 a 0), e o vencedor desse confronto enfrentará, nas oitavas de final, o vencedor da partida entre a Argentina e Cabo Verde.