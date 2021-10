Com Ronaldo em 1º, quatro jogadores do United estão no top 10 dos mais bem pagos do Inglês

Nomes como De Bruyne, Sancho e Pogba também fazem parte da lista, com algumas ausências notáveis

Liga mais rica do mundo na atualidade, a Premier League conta com alguns dos times mais ricos do planeta, bem como grandes craques e nomes consagrados. Acima de todos, pelo menos neste momento, está Cristiano Ronaldo, novo reforço do Manchester United para a temporada 2021/22.

Segundo o jornal The Sun, o português lidera a lista dos dez maiores salários do Campeonato Inglês. Não só isso: os Red Devils contém quatro dos dez nomes da lista - e três entre os quatro primeiros.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com um elenco da mais alta qualidade, o Manchester United cada vez mais sofre com a pressão de ter que competir pelos maiores títulos do planeta - até agora, o início de temporada do clube vem sendo decepcionante, mesmo com Cristiano e Jadon Sancho, dono do quarto maior salário do futebol inglês.

Atrás dos Red Devils, aparecem Manchester City e Chelsea, respectivamente os últimos vencedores da Premier League e da Liga dos Campeões, com dois jogadores cada. Arsenal e Liverpool também aparecem na lista com um jogador cada.

Veja a lista dos dez maiores salários do Campeonato Inglês - por semana:

Cristiano Ronaldo (Manchester United): 480 mil libras Kevin De Bruyne (Manchester City): 385 mil libras David de Gea (Manchester United): 375 mil libras Jadon Sancho (Manchester United): 350 mil libras Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal): 350 mil libras Romelu Lukaku (Chelsea): 325 mil libras Kai Havertz (Chelsea): 310 mil libras Raheem Sterling (Manchester City): 300 mil libras Mohamed Salah (Liverpool): 300 mil libras Paul Pogba (Manchester United): 290 mil libras

Como podemos ver, temos vários nomes recém-chegados à Premier League, como Romelu Lukaku e Kai Havertz no Chelsea - por mais que o meio-campista já esteja a uma temporada nos Blues - e CR7 e Jadon Sancho no United. Já Aubameyang, no Arsenal, recebeu vários aumentos salariais para permanecer no clube londrino.

Por outro lado, destaca-se a ausência de vários pilares do Liverpool (Alisson, Mané e Van Dijk, por exemplo), campeão inglês em 2019/20, estrelas como Harry Kane, no Tottenham, ou atletas do Leicester City, um dos times de melhor performance na competição nas últimas temporadas.