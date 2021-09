Cristiano Ronaldo salva Solskjaer no Manchester United de novo... mas até quando?

O atacante português marcou um gol aos 49 minutos do segundo tempo para dar à sua equipe a tão necessária vitória na Liga dos Campeões

Os torcedores do Manchester United, que festejaram com Cristiano Ronaldo sem camisa, ficaram felizes com o português depois dele ter marcado o gol da vitória aos 49 minutos do segundo tempo contra o Villarreal, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League.

A torcida, é claro, não deveria se preocupar que esta exibição não tenha merecido os três pontos. Eles não vão se importar se isso encobriu as rachaduras do que, em última análise, foi outro desempenho decepcionante.

As comemorações eufóricas continuaram muito depois do apito final ter soado no Old Trafford, já que o United havia derrotado o time de Unai Emery por 2 a 1. Eles ficaram para ver Ronaldo e o comandante da serenata Ole Gunnar Solskjaer, enquanto ele caminhava para as entrevistas pós-jogo.

Mas quando a adrenalina de mais um vencedor de última hora passar, este jogo servirá como mais um aviso para Solskjaer que, a menos que sua equipe melhore, não vai a lugar nenhum nesta competição.

Na verdade, ele mesmo admitiu que tiveram sorte.

Depois de perder para o Young Boys no jogo de abertura do grupo, outra derrota teria sido humilhante e um empate não era bom o suficiente. Eles esperam que esta vitória os coloque de volta no caminho certo - um catalisador para coisas melhores - depois de duas semanas decepcionantes nas quais perderam três das últimas quatro partidas.

Se não fosse pelo brilhantismo de David de Gea, que fez três defesas de classe nos primeiros 45 minutos, o Villarreal teria ido para o intervalo vencendo. Diogo Dalot foi um terror constante no lado direito do United, substituindo o machucado Aaron Wan-Bissaka, incapaz de lidar com a ameaça de Arnaut Danjuma do time espanhol.

Solskjaer passou vários períodos no primeiro tempo "berrando" instruções sobre o posicionamento de seu sistema defensivo. Parecia que eles não sabiam o que deveriam fazer ou para onde deveriam ir.

Essa é a característica mais preocupante desta equipe do United no momento. Não parece haver um plano ou, se houver, os jogadores não estão executando bem o suficiente nos jogos.

Emery treinou bem sua equipe. Eles atacaram com movimentos rápidos e habilidosos, que foi como eles finalmente romperam o gol de David de Gea no início do segundo tempo. Foi uma jogada bem trabalhada e que acabou com Paco Alcacer, que poderia ter feito três gols em outra noite.

Cada vez que o time espanhol atacava, o United ficava vulnerável - com uma defesa construída sem uma estrutura coerente.

Compare isso com quando o United começou atacar e eles se depararam com uma parede amarela; uma equipe que sabia exatamente quais eram suas funções e como executar o plano de jogo.

A falta de velocidade nos ataques do United deu ao adversário tempo suficiente para voltar e se defender profundamente, tornando ainda mais difícil para os jogadores de Solskjaer passarem pela barreira.

Enquanto os visitantes atacavam com estilo e se conectavam com combinações inteligentes no ataque, o United mais uma vez teve que contar com momentos individuais de brilho para vencer. Tornou-se uma característica desta equipe dos Red Devils. Quando não parece ter uma estratégia ou um plano, alguém tira uma carta mágica para marcar um gol.

Pense em Jesse Lingard contra o West Ham, pela Premier League, ou Alex Telles e Ronaldo no Old Trafford, pela Liga dos Campeões.

“Tivemos um pouco de sorte que não tivemos no último jogo”, disse Ronaldo ao BT Sport após a vitória. “Foi uma grande atitude dos nossos jogadores e os torcedores nos apoiaram muito e tenho de lhes agradecer. É disso que precisamos quando estamos para baixo e não jogando bem. É uma vitória importante.”

Solskjaer não chegou a dizer que era preciso vencer a qualquer custo, mas esses três pontos deram à sua equipe uma pequena salvação no Grupo F.

“Isso é o que acontece aqui em Old Trafford, já aconteceu tantas vezes antes”, disse Solskjaer. “Tivemos que jogar a cautela ao vento e tivemos sorte no final.”

Mas, sem uma melhora acentuada, quanto tempo essa sorte pode durar? Agora, o United recebe o Everton no próximo sábado (2), às 8h30 (de Brasília), pela 7ª rodada da Premier League.

A sorte do United vai durar ou eles vão melhorar o jogo e ter uma atuação digna dos três pontos?

Em qualquer cenário, Solskjaer tem sorte o suficiente por ter Cristiano Ronaldo para salvá-lo.