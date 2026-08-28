O Bayern de Munique busca renovar o contrato de seu ponta francês, Michael Olise, em um movimento que reflete a grande confiança do clube no jogador e o desejo de torná-lo um dos pilares fundamentais de seu projeto nos próximos anos.

De acordo com o jornal "L'Équipe", da França, os dirigentes do Bayern de Munique desejam renovar o contrato de Olise e lhe conceder o maior salário do clube, em uma tentativa de garantir sua permanência no time a longo prazo, embora seu contrato atual já se estenda até o ano de 2029.

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Olise, de 24 anos, é um dos jogadores de maior destaque do Bayern de Munique desde que se juntou ao clube, vindo do Crystal Palace, no verão de 2024.

O Bayern de Munique quer fazer de Olise um dos pilares de seu projeto a longo prazo, e está disposto a fazer grandes esforços financeiros para mantê-lo. E, embora o internacional francês sonhasse em se juntar ao Real Madrid, ele permanecerá pelo menos mais uma temporada na Alemanha.

Segundo o "L'Équipe", Olise encontrou no Bayern o ambiente adequado para desenvolver seu nível, além de sua boa relação com o técnico Vincent Kompany, que o ajudou a alcançar um salto de qualidade.

Caso seja alcançado um acordo sobre a renovação, o dirigente do clube bávaro será obrigado — muito provavelmente — a incluir uma cláusula de rescisão no novo contrato, algo que não existia no primeiro contrato.

Harry Kane e Jamal Musiala eram os detentores dos dois maiores salários do Bayern de Munique, em abril de 2026, com cerca de 2,1 milhões de euros mensais para cada um.

A classificação dos 5 maiores salários mensais totais dos jogadores do Bayern de Munique, em abril passado, ficou da seguinte forma:

Harry Kane – 2,1 milhões de euros Jamal Musiala – 2,1 milhões de euros Manuel Neuer – 1,75 milhão de euros Joshua Kimmich – 1,66 milhão de euros Dayot Upamecano – 1,66 milhão de euros

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