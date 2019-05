Mbappé só marca um, Quagliarella passa em branco e Messi conquista chuteira de ouro

Atacante argentino tinha boa vantagem sobre o francês e o italiano e confirmou sua sexta conquista do prêmio

Todos já sabiam que Lionel Messi tinha poucas chances de perder a Chuteira de Ouro da temporada 2018-19 do futebol europeu, mas a confirmação do prêmio veio só neste fim de semana.

Essa é a sexta vez que Messi conquista o prêmio. As outras vezes foram nas temporadas 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17 e 2017-18.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

Com 36 gols na temporada e 72 pontos no ranking do prêmio, Lionel Messi marcou um gol na derrota do para o na final da no sábado.

Mais artigos abaixo

Segundo na lista, Kylian Mbappé chegou a 33 gols (66 pontos) ao marcar na derrota do para o por 3 a 1 na última rodada do .

Terceiro, o italiano Fabio Quagliarella passou em branco na vitória da sobre a por 2 a 0 na última rodada do Campeonato Italiano. Ele fecha o ano com 26 gols (52 pontos).