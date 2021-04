Quando vão voltar os jogos do Paulistão 2021?

Federação Paulista e Ministério Público se acertaram, e agora o retorno do futebol depende do governador de São Paulo, João Dória (PSDB)

aralisado desde o último 15 de março, quando o governo de São Paulo anunciou que o estado entraria em fase emergencial de combate à pandemia de Covid-19, o Campeonato Paulista ficou próximo de voltar a ter jogos sediados dentro dos limites estaduais. Isso porque o Ministério Público de São Paulo enviou, conforme divulgado em nota nesta quinta-feira (08), um ofício ao governador João Dória (PSDB) que abre caminho para o retorno do torneio estadual.

Na última quarta-feira (07) a Federação Paulista de Futebol (que sempre foi contrária à paralização) se reuniu com pessoas do Ministério Público e decidiu-se por mudanças no protocolo anterior à realização das partidas, como testes de Covid realizados nos dias dos confrontos. Agora cabe ao Governo do Estado liberar, ou não, o retorno do futebol.

“Nesta quinta-feira (8/4), o procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, encaminhou ofício ao governador João Doria, informando sobre a manifestação do coordenador do Grupo Trabalho de Enfrentamento à Covid-9 do MPSP sobre o protocolo de retomada das atividades de futebol da série A1 do Campeonato Paulista, que foi apresentado pela Federação Paulista de Futebol. Sarrubbo anotou tratar-se de "um avanço positivo diante do contexto que se revelava quando da edição do Decreto de 11 de março", que estabeleceu a fase emergencial em todo o Estado. O novo protocolo da FPF, discutido com representantes da Procuradoria-Geral de Justiça e do grupo de trabalho, é "produto de diálogo estabelecido entre esta Instituição e a Federação Paulista de Futebol, em várias reuniões realizadas durante as últimas semanas", diz a nota do MP.

Caso aprovado nesta sexta-feira (09), há a possibilidade de o Campeonato Paulista ter jogos disputados já neste fim de semana. Inicialmente, a proibição dos jogos iria até 30 de março, porém foi estendida, posteriormente, até 11 de abril. Como a Federação Paulista seguiu buscando outros lugares para realizar seus jogos, o último duelo realizado até aqui foi em 24 de março, quando o Palmeiras empatou com o São Bento em jogo realizado na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro.