Chelsea busca negócio mais lucrativo por Kenedy, mas Flamengo mantém a confiança

Dirigentes do rubro-negro apostam em melhor projeto para o jogador e vão acelerar as tratativas

Alvo do Flamengo nesta janela de transferências, Kenedy ainda tem futuro incerto. Na mesa do Chelsea existe apenas uma oferta pelo atacante, justamente a do rubro-negro. A questão, no entanto, é que a proposta é de empréstimo com opção de compra, algo que ainda não convenceu a diretoria dos Blues.

Atual campeão da Champions League, a preferência do Chelsea é fazer um caixa com o jogador ou emprestra-lo para uma equipe do Velho Continente. Por este motivo, o Flamengo está sendo colocado em "stand-by" pela diretoria do time londrino.

Também na busca por reforçar o elenco, os dirigentes do Chelsea entendem que Kenedy pode ser envolvido em alguma negociação. Segundo apuração da Goal, o clube inglês sugeriu ao Sevilla a possibilidade de inclui-lo na oferta feita pelo zagueiro Koundé, um dos principais alvos do clube nesta janela de transferências, mas não obteve resposta.

Enquanto o Chelsea tenta alguma solução que entende ser mais lucrativa por Kenedy, o Flamengo mantém a paciência e acredita ter o melhor projeto para o atleta. O jogador, inclusive, já topou vestir as cores do time carioca. Braz e Spindel, que estão na Europa, pretendem intensificar as trativas nos próximos dias, mas usam o "gelo no sangue", lema que ficou famoso no clube durante as negociações dificieis, e esperam um final feliz.