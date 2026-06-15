Com o poder financeiro e a influência de Mourinho... o Real Madrid destrói os planos de seu arquirrival

Uma reportagem publicada hoje, segunda-feira, afirma que o poder financeiro do Real Madrid frustrou as esperanças do vizinho Atlético de Madrid para a próxima janela de transferências de verão.

O jornal “Mundo Deportivo” confirmou que Bernardo Silva e Marc Cucurella eram os principais alvos do Atlético de Madrid para reforçar o elenco em preparação para a temporada 2026/27.

Houve negociações sobre ambos os jogadores, com grande otimismo quanto à possibilidade de contratar Silva, enquanto as negociações sobre Cucurella continuavam; no entanto, em ambos os casos, o surgimento do Real Madrid como um concorrente sério levou o Atlético a desistir de suas tentativas de contratar esses dois jogadores.

O jogador da seleção portuguesa esteve muito perto de se juntar ao Atlético de Madrid, que o via como o substituto ideal para Antoine Griezmann, que continuará sua carreira nos Estados Unidos. Bernardo priorizou ingressar em um time onde se sentisse valorizado e, após um amistoso com a seleção portuguesa, afirmou: “Onde eu seja realmente desejado”, em uma mensagem clara ao Barcelona, que estava perdendo terreno na disputa por sua contratação.

Mas Florentino Pérez venceu as eleições para a presidência do Real Madrid, e foi anunciado oficialmente que Mourinho seria o técnico da equipe. O técnico português solicitou a contratação de seu compatriota e, pouco tempo depois, o negócio foi fechado.

O Real Madrid concordou em pagar uma bônus especial ao jogador e ao seu agente, Jorge Mendes, além de oferecer um salário muito superior ao que ele havia praticamente acordado com o Atlético de Madrid.

Quanto a Cucurella, o jogador era a opção preferida do Atlético de Madrid para ocupar a posição de lateral-esquerdo.

As negociações com o jogador transcorreram de forma positiva, e sua prioridade era voltar para a Espanha, mas o clube não conseguiu atender à exigência do Chelsea de 50 milhões de euros.

E foi aqui que a intervenção de Mourinho provou mais uma vez sua importância decisiva, pois, além de exigir que a diretoria o contratasse, conversou com ele pessoalmente.

No fim das contas, o Real Madrid pagará cerca de 60 milhões de euros para contratar o jogador da seleção espanhola e lhe oferecerá um salário superior ao do Atlético de Madrid.

Isso ocorre apesar de já haver três jogadores no time para ocupar a posição de lateral-esquerdo: (Álvaro Carreras, pelo qual pagaram 50 milhões de euros no verão passado), Mendy e Fran García).

Resumindo, embora o Atlético tenha dado passos positivos para tentar contratar jogadores experientes, o maior poderio econômico do Real Madrid acabou com as esperanças do time vermelho e branco, que, após o fracasso de seu plano inicial, terá de colocar em prática o plano B.