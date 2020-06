Com Neymar e Mbappé e sem Cavani: PSG volta aos treinos

Jogadores do time parisiense voltaram ao centro de treinamentos da equipe de olho na Liga dos Campeões

Os jogadores do , enfim, voltaram às atividades. Os jogadores se reuniram ao centro de treinamentos da equipe nesta segunda-feira, 22 de junho. Ainda sem treinos com bola, a reapresentação serviu para a realização de testes da Covid-19.

Ao todo, 27 jogadores do elenco estiveram no Camp des Loges:

Goleiros: Navas, Rico, Bulka e Innocent;

Laterais e zagueiros: Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe, Kehrer, Dagba, Diallo, Kurzawa, Bernat, Bakker, Mbe Soh e Pembélé;

Meio-campistas: Verratti, Gueye, Paredes, Draxler, Sarabia e Herrera;

Atacantes: Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria, Choupo-Moting e Kalimuendo.

Como já era de se esperar, Edinson Cavani e Thomas Meunier não se apresentaram. Os dois jogadores têm vínculos com o PSG até o dia 30 de junho e não seguirão para a sequência da Liga dos Campeões.

Assim como Cavani e Meunier, outros dois jovens jogadores não apareceram na manhã desta segunda-feira: Tanguy Kouassi e Adil Aouchiche. Este último é considerado uma grande estrela da base do PSG, mas assinará com outro time a partir de junho. O é um dos interessados.

Por outro lado, vários jogadores em fim de contrato estiveram no CT: Layvin Kurzawa, Éric Maxim Choupo-Moting, Sergio Rico e o capitão Thiago Silva. Todos devem ter seus contratos renovados até a final da Liga dos Campeões. O clube já anunciou que o zagueiro brasileiro não ficará para a próxima temporada.

Mbappé e Neymar são os últimos a chegar

Os dois grandes craques do PSG foram os últimos a chegar. Neymar estava feliz e deu um abraço em Marquinhos quando chegou ao CT. O camisa 10 já estava em Paris há alguns dias e ele quer fazer história pelo clube francês.

Reprise du #PSG : Neymar vient d’arriver au Camp des Loges, dans la foulée de Kylian #Mbappé . 27 joueurs présents. Comme prévu, Aouchiche, Kouassi, Meunier et Cavani ne sont pas là. @goal pic.twitter.com/rYZQ8yKV5z — Benjamin Quarez (@B_Quarez) June 22, 2020

Com a cancelada, o PSG se prepara para duas competições: no dia 24 de julho, o time encara o Saint-Etienne na final da Copa da , no Stade de France. Depois, viaja até Lisboa para a disputa da Liga dos Campeões. O campeonato europeu será concentrado em Portugal e terá jogos únicos em todas as fases.