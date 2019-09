Adil Aouchiche: em começo de carreira, a jovem estrela do PSG iguala Michel Platini

Aos 17 anos, o meio-campista tem grandes chances de tornar-se um dos destaques do PSG na próxima temporada

Com apenas 17 anos Adil Aouchiche juntou-se aos demais jogadores do para encarar o recém-promovido a , Metz, em agosto. Na ocasião, o meio-campista foi o atleta mais novo a atuar em uma partida do .

Aouchiche jogou por 65 minutos durante a vitória do por 2 a 0. E, enquanto aguarda por uma nova chance no elenco comandado por Thomas Tuchel, a jovem revelação treina todos os dias ao lado de Neymar, Kylian Mbappe e Marco Verratti.

Nascido na capital francesa, Paris, Aouchiche ingressou nas categorias de base do PSG em 2014 após ter passado os primeiros anos da carreira profissional nos clubes amadores Mitry Mory e Tremblay. O jogador impressionou imediatamente a comissão técnica do PSG, embora tenha ficado quase uma temporada inteira sem atuar devido lesões que coincidiram com a fase de crescimento, na época, de um adolescente de 14 anos.

Felizmente, isso não o afetou e Aouchiche brilhou.

"Naquela época, ele estava saindo de uma temporada difícil, com várias lesões relacionadas ao seu crescimento", recorda Said Aigoun, técnico do sub-15, em entrevista à Goal. "Adil se perguntou se finalmente conseguiria mostrar o seu verdadeiro eu. Ele teve um grande ano, marcando 29 gols como meio-campista”.



"Aouchiche entendeu que era necessário ter a atitude de um profissional. É algo que ele já tinha, não precisávamos forçá-lo porque ele tem uma educação baseada no respeito e na vontade de trabalhar. Aouchiche respeita as instruções e sempre dá o melhor de si. Ele possui um bom equilíbrio entre o desejo de jogar bem, de ser altruísta e vencer com os companheiros de equipe”, disse.

Apesar de tudo, não havia dúvida de que Aouchiche foi o principal destaque da durante torneio de seleções Sub-17, na no início deste ano. Ainda que tenha jogado como meio-campo central, o atleta marcou nove gols em apenas quatro partidas, incluindo um hat-trick contra a na fase de grupos, e quatro tentos contra a , nas quartas de final.

O brilhante desempenho o igualou ao recorde de Michel Platini como o jogador com o maior número de gols em um único torneio internacional da UEFA. As comparações foram compreensíveis e ocorreram de forma imediata, embora Aouchiche tende a desempenhar um papel mais defensivo antes de dirigir à área adversária. Aouchiche também teve atuações atraentes, inclusive na UEFA Youth League, ao enfrentar alguns dos melhores e mais brilhantes jogadores da Europa, na categoria.



"O ano com Thiago foi instrutivo sobre o aspecto tático, sua posição em campo e as exigências do treinador", disse Laurent Huard em entrevista à Goal. O treinador comandou brevemente Aouchiche na categoria Sub-17. "Com a gente, ele trabalhou no aspecto coletivo e competitivo: foi obrigado a procurar soluções e entender que tudo não era um dado. Ele tentou preencher a lacuna de idade, apesar de algumas dificuldades e passagens no banco de reservas".

Aouchiche continua no time da base do PSG, mas há relatos de que, até o final da temporada, poderá se tornar um dos nomes de destaque entre os atletas comandados por Tuchel.

"Ele olha muito para seus companheiros de equipe e os usa como exemplo para si", diz Huard. "Ele quer treinar o tempo todo. Ele chega meia hora mais cedo nos treinos, tenta ser pontual e se oferece para as melhores chances de ganhar mais oportunidades. Porém sabe que ainda tem trabalho a fazer, tanto física quanto taticamente".

Recentemente, o próprio Aouchiche contou à Goal sobre o quanto gosta do novo ambiente junto aos atletas da elite francesa."É uma ótima experiência. Estou tendo o melhor tempo possível".

O PSG raramente permitiu que jogadores tão inexperientes quanto Aouchiche pudessem atuar no time principal, mas há um reconhecimento de que, o jovem é uma verdadeira jóia, uma vez que o PSG pretende vinculá-lo a um contrato nos próximos meses.

Por enquanto, Aouchiche segue vivendo o sonho de infância enquanto aprende e treina com as estrelas do futebol. A chegada do próximo grande meio-campista aos holofotes do esporte pode estar próxima.