José Mourinho, técnico do Real Madrid, recebeu boas notícias com o retorno de dois jogadores da Copa do Mundo, Endrick e Antonio Rüdiger, aos treinos do time merengue.

O brasileiro e o alemão se juntam aos jogadores que já haviam retornado anteriormente, sendo eles Arda Güler, Fede Valverde e Denzel Dumfries, de acordo com o jornal espanhol "As"

Isso significa que o número de jogadores que ainda faltam retornar aos treinos do Real Madrid vai diminuir, já que o próximo grupo será composto por Vinícius Júnior, Brahim Díaz, Thibaut Courtois e Bernardo Silva, enquanto os jogadores que estiveram na final da Copa do Mundo — Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté e Marc Cucurella — se juntarão na segunda semana de agosto.

Tanto Endrick quanto Rüdiger passaram pelos exames médicos antes de se integrarem ao elenco de Mourinho como preparação para disputar os próximos amistosos antes do início da nova temporada.

No mesmo contexto, o futuro de Endrick parece melhorar após seu empréstimo ao Olympique de Lyon durante a janela de transferências de inverno da temporada passada.

O ex-técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, preferiu Gonzalo García a Endrick, o que o levou a tomar a decisão pelo empréstimo, tornando-se depois uma das estrelas do Campeonato Francês.

A ideia de Mourinho é que ambos os jogadores comecem a recuperar sua forma física para os jogos, mas parece cedo demais para que disputem o amistoso do Real Madrid contra a Fiorentina.

Mesmo assim, estarão disponíveis para serem escolhidos no dia 8 de agosto contra o Ferencváros, em Budapeste.

Os amistosos serão decisivos, especialmente para Endrick, que preferiu voltar de suas férias mais cedo, já que Mourinho planeja utilizá-lo como substituto de Mbappé no ataque, pois acredita que ele será mais eficaz ali.

E, até que a transferência de Gonzalo García para o Fulham seja concluída, o fantasma do jovem atacante espanhol continuará a assombrar Endrick na busca por oportunidades com o Real Madrid.