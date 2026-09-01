O caso não foi necessariamente resolvido com tanta antecedência, mas Hector Fort ainda assim pode ter ficado um pouco aliviado. Ainda no ano passado, ele precisou esperar até poucas horas antes do fechamento da janela de transferências de verão para que seu empréstimo ao Elche fosse concretizado. A Real Sociedad agora se apressou um pouco mais - trêsdias antes do fim do prazo, o clube de San Sebastián, no País Basco, fechou o negócio de 8,5 milhões de euros pelo lateral-direito.

Assim, chega ao fim para Fort, após 13 anos, o capítulo no Barcelona, iniciado quando ele tinha apenas sete anos de idade. Antes disso, os catalães haviam informado a Fort que ele não deveria mais participar dos treinamentos da equipe para não colocar em risco uma saída. Isso não deve ter sido fácil para Fort, que, ao que tudo indica, deixa o Barça com o coração pesado.

Mas a perspectiva esportiva com o técnico Hansi Flick simplesmente já não existia mais. Recentemente, ele ainda havia feito propaganda de Fort, que também estava há muito tempo na lista do Borussia Dortmund. O BVB, porém, acabou levando a pior na disputa com a Sociedad. "Hector é um jogador talentoso. Ele é muito rápido e também tem grande qualidade técnica. Acho que a última temporada no Elche foi muito valiosa para ele", disse Flick.

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Hector Fort: último jogo por 90 minutos foi há mais de 15 meses

Fort teve uma passagem ambivalente pelo Barcelona, como tantos talentos formados na base de La Masia. Na temporada 2023/24, ele fez sua estreia como profissional em dezembro, sob o comando do então técnico Xavi Hernandez. Foi justamente a mesma temporada em que seus companheiros de academia Lamine Yamal, Pau Cubarsi e Fermin Lopez também passaram a aparecer pela primeira vez no time principal.

Fort, natural do distrito de Les Corts, recebeu dez jogos naquela época. Em seis deles, esteve na equipe titular. Quando Flick assumiu para a temporada seguinte, o número de suas partidas dobrou. Fort se tornou um reserva sólido, que jogava em média 32 minutos por partida e foi titular em cinco ocasiões. Foi desse período também o último jogo em que ele permaneceu em campo durante todo o tempo regulamentar. Isso aconteceu na vitória por 2 a 1 fora de casa, em 3 de maio de 2025, contra o Valladolid.

Assim, a Sociedad contrata um profissional que não tem um ritmo de jogo especialmente grande. Foram 638 minutos em 2024/25 pelo Barça e 623 no ano anterior pelo Elche.

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Como foi o início de Hector Fort no Elche?

Mas é preciso se desprender das estatísticas puras para avaliar o empréstimo de Fort à costa leste da Espanha. O jogador, que teve uma única convocação para a seleção sub-20 da Espanha, não teve um início ideal pouco depois de sua transferência no deadline day. Após três partidas, uma lesão muscular o atingiu e acabou o condenando a seis semanas fora de ação.

Fort, cuja saída permitiu ao Barça registrar Roony Bardghji em La Liga, voltou, porém, em altíssimo nível. Até o inverno, ele mostrou mais do que o suficiente de suas qualidades como ala direito à frente de uma linha de três defensores.

Especialmente em dezembro, Fort estava em grande forma. Com um gol aos 117 minutos, colocou o Elche na segunda fase da Copa do Rei, para, apenas quatro dias depois, dar duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre o Girona. Quando Fort deixou o campo após a partida, os torcedores no Estadio Manuel Martinez Valero o aplaudiram de pé. "Conseguimos extrair dele um nível de rendimento muito alto. Estamos muito satisfeitos, porque ele está jogando de maneira excepcional", elogiou depois o técnico Eder Sarabia.

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Hector Fort: quatro meses parado após lesão na comemoração do gol

Mas, no último jogo de 2025, veio o grande choque para Fort. Aos seis minutos, após uma jogada individual brilhante, ele havia marcado o bonito 1 a 0 contra o Rayo Vallecano. Na comemoração do gol, porém, Fort se chocou com o adversário Nobel Mendy, caiu no chão e, de forma extremamente infeliz, deslocou o ombro esquerdo.

Dois dias antes da véspera de Ano-Novo, ele foi operado pelo departamento médico do Barcelona e só voltou a atuar quatro meses depois. Fort desfalcou a equipe por 15 partidas, e o Elche, ameaçado pelo rebaixamento, venceu apenas duas delas.

Antes de voltar a ser titular no fim de abril, ele refletiu sobre a lesão mais grave de sua carreira até aqui, que definiu como um "banho de água fria". "Foram meses longos. No fim, essas coisas acontecem quando menos se espera ou quando a gente se sente em grande forma. Tive de aceitar a situação o mais rápido possível", disse Fort.

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Quantas vezes Hector Fort atuou pelo Elche?

No fim, o Elche conseguiu escapar do rebaixamento por muito pouco. Fort disputou 17 partidas pelo clube e teve média de 36 minutos em campo. Cinco participações em gols com apenas oito presenças entre os titulares são números bastante respeitáveis.

Uma transferência de Fort teria fechado no BVB a lacuna pela direita da defesa que continua existindo após a saída por empréstimo de Yan Couto para o Como 1907. A transferência frustrada é, portanto, um revés para o Dortmund, que, diante da grave lesão do reforço Giannis Konstantelias, provavelmente terá de estender seus esforços no mercado até o fim do prazo.

Fort teria chegado à Alemanha como um claro desafiante e precisaria de tempo para se adaptar ao nível e ao ritmo elevado. Agora, esse passo em seu país natal deve ser mais fácil de dar.

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Hector Fort: estes são seus pontos fortes e fracos

O que Fort pode oferecer à La Real não é exatamente uma grande virtude que se destaque acima de todas. É claro que ele está longe de ser livre de fraquezas, mas tem boas condições esportivas e físicas para se tornar um lateral-direito completo. Além disso, também pode atuar pelo lado esquerdo.

No sistema de posse de bola de Sarabia, Fort não atuava exclusivamente como um lateral clássico, fixo e aberto pelo corredor, mas avançava regularmente de forma variável para o meio-espaço. Graças à sua formação de altíssimo nível em La Masia, ele tem grande qualidade técnica, controla bem a bola, combina com segurança e é inteligente no jogo.

Seu jogo defensivo não fica claramente abaixo de suas forças ofensivas, mas é justamente aí que Fort ainda tem maior potencial de desenvolvimento. Especialmente nos duelos diretos, ele ainda precisa ser mais agressivo e mostrar estabilidade também contra jogadores que têm vantagem de velocidade sobre ele. Na precisão dos cruzamentos, ele poderia ter aprendido algo com Julian Ryerson, líder em assistências do ano passado, em Dortmund.

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Hector Fort: o BVB ainda vai se arrepender?

Com a contratação do espanhol, a Sociedad, que ainda terá de ficar sem o ex-jogador do Bayern Alvaro Odriozola por um longo período devido a uma ruptura do ligamento cruzado, preenche uma lacuna importante no elenco com um perfil de jogador empolgante.

Com sua flexibilidade tática e técnica refinada, ele tem as ferramentas que devem fortalecer a equipe diante da tripla carga de jogos. Se mostrar com a camisa branca e azul a classe que deixou aparecer no Elche antes da lesão, o BVB ainda poderá se arrepender de não ter conseguido contratar Fort.

Hector Fort: visão geral de sua carreira profissional