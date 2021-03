Com Gabigol, elenco principal do Flamengo se reapresenta e inicia temporada 2021

Atletas se reapresentam nesta segunda-feira e iniciaram bateria de exames; time mesclado pode ser escalado na sexta

De olho na temporada 2021, o Flamengo retomou os trabalhos no Ninho do Urubu. Os jogadores que estavam de férias se reapresentaram no CT na manhã desta segunda-feira (15) e deram início a "pré-temporada".

Gabigol, que foi flagrado em um cassino clandestino, em São Paulo, na madrugada do último domingo (14), também se reapresentou mas não foi isolado do elenco. O atacante e os demais jogadores, passarão por testes de Covid-19, avaliações físicas e clínicas.

A ausência ficou com conta de Arrascaeta, o uruguaio ganhou mais um dia de folga e se reúne aos demais jogadores nesta terça-feira (16). Os atletas que perderam para o Fluminense, no último domingo (14), também se reapresentam nesta terça.

Ainda não há uma definição se o time principal volta a jogar no na próxima rodada do Campeonato Carioca, contra o Resente, na sexta-feira. Existe a possibilidade, no entanto, de mesclar alguns jogadores.