Gabigol é flagrado em cassino clandestino em operação da Polícia Civil em SP

Cerca de 200 pessoas estavam no evento ilegal, que teve a presença do cantor Mc Gui e de Gabigol, na véspera da reapresentação no Flamengo

Na madrugada desse domingo (14), a Polícia Civil de São Paulo descobriu a interditou uma festa clandestina em um cassino na Vila Olímpia, área nobre da capital paulista. Das cerca de 200 pessoas que estavam no local, notou-se a presença do cantor de funk Mc Gui e do jogador do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol.

Gabriel e os outros participantes da aglomeração foram encaminhados à Delegacia de Crime contra a Saúde Pública, na zona central de São Paulo. Lá assinaram um termo comprometendo-se a prestar esclarecimentos. Após a assinatura, foram liberados.

No sábado (13), o Brasil registrou uma das mais altas taxas de óbito pelo novo coronavírus desde o começo da pandemia: foram 1940 mortes. Por conta de números como esse, o Estado de São Paulo adotou a fase mais restritiva de todas até agora. Aglomerações estão proibidas e há o toque de recolher a partir das 20h.

De acordo com a Polícia Civil, Gabriel foi encontrado escondido sob uma mesa de jogos, dentro do estabelecimento.

O elenco principal do Flamengo se reapresenta nessa segunda-feira (15), no Ninho do Urubu e Gabriel é esperado para voltar ao trabalho após férias pela conquista do título de campeão do Brasileirão 2020.

O delegado da Polícia, Eduardo Brotero falou sobre como chegaram ao conhecimento da aglomeração.

"Tivemos a informação através de uma força-tarefa montada pelo governo do estado com a Polícia Civil, Polícia Militar, Procon, Corpo de Bombeiros, vigilância sanitária e outros órgãos como a Guarda Civil Metropolitana de que no lugar haveria uma festa clandestina com aglomeração, que é o que combatemos. Ao chegarmos no local, para a nossa surpresa, não se tratava de uma festa clandestina, e sim de um cassino clandestino. Na verdade bastante grande. Com diversas pessoas aglomeradas, se expondo ao contágio novamente", falou o oficial.

Nem Gabriel Barbosa, nem o Flamengo se pronunciaram sobre esse fato ainda.