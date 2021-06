Com Gabigol e Thiago Silva, seleção brasileira inicia preparação para a Copa América

Atacante tem evolução de problema físico tratado como dentro do esperado e vai a campo com os demais jogadores

Na tarde desta sexta-feira (11), a seleção brasileira deu início aos trabalhos de olho na estreia da Copa América, diante da Venezuela, neste domingo (13), no Mané Garrincha. Os comandantes de Tite trabalharam no CT do São Paulo e Gabigol, que se recupera de um problema muscular participou de parte da atividade junto ao restante dos atletas.

Antes de ir a campo, Gabigol fez um trabalho individualizado com um fisioterapeuta da seleção. Em seguida, foi para o campo e participou da atividade com bola. Pela manhã, o atacante passou por um exame de imagem complementar e a evolução está dentro do esperado.

Depois de fazer um trabalho individualizado, Gabigol entrou em campo e treinou com bola, com o restante dos jogadores da Seleção Brasileira. pic.twitter.com/NAE0v13rJD — Raisa Simplicio (@simpraisa) June 11, 2021

O edema muscular de Gabigol, inclusive, causou um desgaste interno no Flamengo. O clube exigiu que o atacante se apresentasse em Curitiba na noite da última quarta-feira (09), para ser realizado pelo departamento médico do time carioca, mas o camisa 9 decidiu não ir. O departamento de futebol do rubro-negro avalia punir o atleta.

Quem também apareceu no campo foi o zagueiro Thiago Silva. Campeão da Champions League com o Chelsea, o jogador ficou de fora dos jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, por conta de uma lesão, mas está recuperado e deve ficar à disposição para a estreia da Copa América.

Tite dividiu o elenco em dois grupos com as seguintes formações:

Com colete: Weverton, Danilo, Éder Militão, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz e Firmino; Gabriel Jesus, Richarlison e Everton Cebolinha.

Sem colete: Alisson, Emerson, Felipe, Marquinhos e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Pedrinho (garoto da base do São Paulo, depois Gabigol entrou em seu lugar); Lucas Paquetá, Neymar e Vini Jr

A seleção brasileira ainda terá mais uma atividade neste sábado (12), antes da estreia na Copa América.