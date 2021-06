Flamengo e Gabigol divergem, atacante não se apresenta e clube avalia punição

Jogador era aguardado para se juntar à delegação na noite da última quarta-feira (9), véspera da partida contra o Coritiba

Gabriel Barbosa, que era aguardado pelo Flamengo na noite da última quinta-feira (09), em Curitiba, não vai se apresentar ao clube. Agora, a diretoria foca na partida desta quinta (10) diante do Coritiba, pela Copa do Brasil, e avalia internamente uma punição ao jogador.

Depois da partida contra o Paraguai, Gabigol passou por exames sob o comando da CBF que detectaram um edema na coxa direita. O Flamengo, no entanto, discordou publicamente do diagnóstico e solicitou a apresentação do atacante em Curitiba. O jogador, inclusive, entrou na lista de relacionados para o jogo deste meio de semana.

Gabi não desembarcou na capital paranaense e, na manhã desta quinta-feira (10), confirmou que não vai a Curitiba. Em nota divulgada por seu staff, ele divergiu da versão do Flamengo.

"Os departamentos médico do Flamengo e CBF compartilharam os exames e diagnósticos em relação à lesão do Gabi, que apontou um edema muscular. Com isso, o departamento médico do Flamengo vetou o Gabriel para a partida contra o Coritiba, decisão tomada no fim do dia de ontem (09).

O atacante se prontificou a realizar exames em São Paulo, evitando uma viagem para Curitiba, uma vez que chegou de madrugada do Paraguai após jogo pelas Eliminatórias. Com a decisão, ele segue em tratamento e se apresentará amanhã à Seleção Brasileira, data marcada a todos os convocados para a Copa América".

Depois do posicionamento de Gabigol, o Flamengo soltou uma nota informando que o atleta descumpriu a determinação de se apresentar, impossibilitando a avaliação do departamento médico do clube.

"Gabriel Barbosa descumpriu a determinação de se apresentar na última quarta-feira (09.06), em Curitiba, impossibilitando a avaliação do Departamento Médico do Flamengo. O clube ainda aguarda a reapresentação do atleta"

Nos bastidores, a situação gerou grande desconforto. O caso está entregue ao departamento de futebol, que avalia uma punição ao atleta. Gabigol se apresenta normalmente à seleção brasileira nesta sexta (11), para dar início à preparação para a disputa da Copa América.