Drama do Grêmio tem gol no último minuto, choro, Rafinha revoltado... e Felipão incerto

Tricolor Gaúcho não vence há cinco jogos e fica em situação muito delicada no Brasileirão

A luta do Grêmio contra o rebaixamento está ficando dramática. Neste domingo (10), o Tricolor Gaúcho foi derrotado por 1 a 0 pelo Santos, na Vila Belmiro, com gol no último minuto do jogo validado pelo VAR.

O lance curioso ficou por conta de um torcedor santista, que antes da partida jogou sal grosso na cabina do VAR. Ele, claro, foi eleito o melhor o craque do jogo nas redes sociais.

MAN OF THE MATCH! 🌟 pic.twitter.com/8w6xcQmr7H — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 10, 2021

A derrota para o Santos levou o Grêmio ao quarto jogo seguido sem vitória. Foram três derrotas e um empate atá aqui. O time de Felipão é o vice-laterna atrás apenas da Chapecoense e com cinco pontos a menos que o Peixe, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

BRENNO DEIXOU O CAMPO AOS PRANTOS

Um dos poucos destaques positivo do Grêmio, o goleiro Brenno fez defesas importantes durante a partida, principalmente no primeiro tempo. No final do jogo, ele saiu de campo aos prantos e foi consolado pelos companheiros.

O goleiro Brenno deixou o campo chorando. pic.twitter.com/ISMDvJvG25 — FBI Tricolor (@FBITricolor) October 10, 2021

RAFINHA DESCONTROLADO

Um dos jogadores mais experientes da equipe, Rafinha perdeu o controle no final do jogo, se desentendeu com o gandula e foi expulso.

Q isso Rafinha gatorade kkkkkkkk pic.twitter.com/fC12HNGVWY — PES MIL GRAU (@Pesgrau) October 10, 2021

ROMILDO NÃO BANCA FELIPÃO

Depois da derrota, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr apareceu na entrevista coletiva. Questionado sobre a permanência de Felipão no cargo, ele preferiu desconversar.



"Nós acabamos de fechar a roda, o ambiente é de decepção e claro que por mais jornalístico que seja, que possa interessar aqueles que fazem a sua falta, esse não é o momento (para falar sobre a saída ou não de Felipão). Não temos que falar sobre isso, estamos machucados, constrangidos, doídos, estamos trsites. No dia seguinte, depois que tudo passar, a gente procura verificar e ver o que acontece".

O próximo adversário do Grêmio é o Fortaleza, na quarta-feira (13), no Castelão. A partida acontece às 20h30, no horário de Brasília.