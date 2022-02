Com Enderson Moreira na berlinda, Botafogo procura o técnico Luís Castro

O futuro de Enderson Moreira será longe do Botafogo. Isso porque John Textor, que está finalizando o processo de compra da SAF do clube, tem outros planos e já busca no mercado um novo comandante. Segundo soube a GOAL, o nome é Luis Castro, que também interessa ao Corinthians.

O português de 61 anos é técnico do Al Duhail, do Qatar, com quem tem contrato até maio deste ano. A multa de Luís Castro gira em torno de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões na cotação do dia) e foi o que o afastou de clubes como Flamengo e Atlético-MG, que também consultaram o comandante.

Nesta semana, representantes do Botafogo procuraram o staff do técnico para externar o interesse e levantar informações. Luís Castro vê com bons olhos trabalhar no Brasil mas até o momento nenhum clube se disponibilizou a pagar a multa contratual.

O Botafogo passa por um processo de reestruturação comandado por John Textor, que confirmou algumas mudanças na última quinta-feira (11). André Mazucco foi contratado e será diretor executivo de futebol. Já Eduardo Freeland, voltará a comandar as categorias de base.

Ainda na última quinta-feira, o Botafogo foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1, de virada, no estádio Nilton Santos, o que colocou ainda mais pressão em Enderson Moreira. O técnico, vale ressaltar, foi o campeão da Série B e trouxe o clube de volta a primeira divisão com uma grande arrancada em 2021.