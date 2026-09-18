Entre os protagonistas da goleada do Bayern de Munique na Allianz Arena estavam dois jogadores que, com toda a razão, podem alimentar esperanças de conquistar a Bola de Ouro neste ano: Michael Olise, autor de três gols, e Harry Kane, que marcou duas vezes. Os nomes de ambos estão na lista de 30 candidatos e, depois de suas atuações na temporada passada, em geral lhes são atribuídas boas chances de terminar bem colocados na votação.





Diante da atuação de Olise na noite de sexta-feira, Eberl também foi questionado sobre as perspectivas. Isso seria "difícil", opinou inicialmente o ex-profissional, afinal trata-se de "uma avaliação subjetiva". Mas, para Eberl, também está claro: "Ele com certeza também faz parte do grupo de (possíveis) vencedores da Bola de Ouro." Sobre Kane, ele naturalmente já lhe atribuiu grandes chances, "mas Michael, pela maneira como joga futebol, também está entrando nesse grupo. Então, para mim, ele definitivamente pertence aos melhores jogadores do mundo."

Alguns jogadores renomados (e seus clubes) já iniciaram campanhas para receber a Bola de Ouro na gala de 26 de outubro, no Palladium Theatre, em Londres, se possível. O campeão mundial do Barcelona, Lamine Yamal, também gostaria de ser premiado. Em Movistar Plus, ele disse algo que foi amplamente interpretado como uma alfinetada em Kane, vencedor da Chuteira de Ouro (73 gols na temporada): "A Bola de Ouro deve ir para o melhor jogador do mundo, ponto. Não deve ir para um jogador que marcou 80 gols."

Yamal ainda esclareceu: "Se você marca 80 gols, recebe o prêmio de artilheiro da temporada. São coisas muito diferentes, que as pessoas não entendem. O melhor jogador do mundo é aquele que, como comentarista, você assiste a um jogo e gosta de observá-lo. É um jogador que se diferencia de todos os outros."

Questionado sobre essa declaração, Eberl foi direto: "É preciso fazer campanha eleitoral. Os melhores são os jogadores que não precisam de campanha eleitoral."

Michael Olise marca seu primeiro hat-trick

Nos 90 minutos anteriores, contra berlinenses sobrecarregados, Olise deixou seus pés falarem (SPOX-nota 1). Não apenas por causa do primeiro hat-trick de sua carreira profissional, ele foi o melhor jogador em campo. Seu companheiro Jamal Musiala, que havia aberto a contagem pouco depois de um quarto de hora, elogiou à Sky que o nível do francês é simplesmente "extraordinário".

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O técnico Vincent Kompany destacou que Olise também foi recompensado, em seus belos gols, pelo duro aprimoramento de sua técnica de finalização: "Michael faz esses gols, mas também trabalhou muito nessas conclusões nos treinamentos. Até os jogadores de topo precisam de mais do que apenas talento."

Agora, Olise segue para a seleção francesa. Ele está, assim como seu companheiro de Bayern Dayot Upamecano, na primeira convocação do novo técnico Zinedine Zidane.