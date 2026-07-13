Com cláusula de rescisão... Gigante inglês chega a acordo com a Telemans

O Manchester United se prepara para anunciar oficialmente a contratação do belga Yuri Tielemans, craque do Aston Villa.

O United busca reforçar seu elenco com as melhores contratações, em preparação para a nova temporada, na qual disputará a Liga dos Campeões.

Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, postou em sua conta no X: “Yuri Tielemans para o Manchester United... É isso aí”.

Romano continuou: “O Manchester United acionou a cláusula de rescisão no contrato de Yuri Tielemans com o Aston Villa, no valor de 41 milhões de euros, e chegou a um acordo verbal com o meio-campista belga”.

Ele destacou: “Após fechar a contratação de André Santos, o Manchester United se prepara para concluir a contratação de Tielemans, após o fracasso da negociação com Ederson na última sexta-feira”.

Tielemans tem 29 anos e está sob contrato com o Aston Villa até o verão de 2028, tendo se juntado ao clube no verão de 2023, vindo do Leicester City.