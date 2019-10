"Se Corinthians não melhorar, não classifica para a Libertadores", avisa Carille

Técnico faz alerta após derrota por 1 a 0 do Timão para o São Paulo, no Morumbi. Carille ainda diz que, no ano, a equipe não fez nem dez jogos bons

O técnico do , Fabio Carille, acendeu publicamente o sinal de alerta. Neste domingo, depois da derrota por 1 a 0 para o , o comandante alvinegro falou dos problemas que o time tem enfrentado e destacou: se o Corinthians não melhorar, principalmente no setor ofensivo, não vai se classificar para a .

“A casinha [defesa] está bem fechada, a gente tem que melhorar o ofensivo. Se não melhorar, não classifica para a Libertadores”, declarou Carille.

“Conversando com comissão, de 63 jogos [na temporada] não fizemos dez bons jogos. O time foi campeão paulista, já falei várias vezes, com dificuldade para jogar”, emendou o treinador, falando ainda que a equipe tem enfrentado dificuldade no básico: os passes.

Com a derrota deste domingo, o Corinthians permaneceu com 43 pontos e está na quarta colocação. O São Paulo está logo atrás com a mesma pontuação, mas com três vitórias a menos (14 a 11).

Na coletiva deste domingo, Carille ainda disse que, se a equipe não melhorar, seu emprego corre risco. O diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, declarou que o treinador está mantido para 2020. Mas o sinal de alerta está bem aceso.