Sylvinho é demitido no Lyon: os números do brasileiro no futebol francês

Após derrota em clássico e pior começo em 24 anos, Sylvinho não é mais o técnico dos Les Gones

E acabou a aventura francesa de Sylvinho. O treinador novato de 45 anos não sobreviveu a derrota por 1 a 0 diante do Saint-Etienne, principal rival da equipe francesa, e foi mandado embora. Com apenas nove pontos em nove jogos, o está em 14º lugar, com o mesmo número de pontos que o , primeiro na zona de rebaixamento na , competição que você vê no com exclusividade pelo DAZN.

O brasileiro já vinha balançando no cargo a alguns jogos, e o trabalho de Juninho Pernambucano, ídolo do clube, que havia levado Sylvinho ao Lyon, já tinha sido questionado pelo presidente da equipe, Jean-Michel Aulas. A vitória dos franceses sobre o Red Bull Leipzig na Liga dos Campeões por 2 a 0 ainda deu uma sobrevida ao agora ex-treinador do time, mas o mesmo não sobreviveu à derrota no clássico.

OFFICIAL | After St Etienne's 1-0 win over Lyon, Sylvinho has been sacked. https://t.co/g0eOcgrSs2 — Goal (@goal) October 7, 2019

A passagem de Sylvinho no Lyon não vai deixar muitas saudades. O ex-assistente da teve aproveitamento de apenas 39%, com três vitórias, quatro empates e quatro derrotas, em um total de 11 partidas. Além disso, dois desses triunfos aconteceram nos dois primeiros jogos da passagem de Sylvinho, contra o e o Angers.

O Lyon só foi vencer de novo mais de um mês depois, já contra o Leipzig. De bom nessa aventura do brasileiro fica o desempenho dos franceses na Liga dos Campeões, já que os Les Gones está invicto na fase de grupos da competição, em segundo lugar de um grupo que também conta com e . Ainda não saíram mais informações sobre a manutenção de Juninho Pernambucano como diretor de futebol da equipe.