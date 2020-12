Com Benfica à espera, Roma entra disputa por Lucas Veríssimo

Italianos pretendem oficializar proposta até sexta-feira, quando Conselho Fiscal do Santos deve avaliar nova investida dos portugueses

A resolveu entrar na briga para contratar Lucas Veríssimo. A Goal apurou que o clube italiano abriu conversas com o zagueiro do nas últimas horas e pretende oficializar uma proposta até sexta-feira.

Os romanos surgem na disputa num momento em que o , de acordo o Blog do PVC, no GloboEsporte.com, mudou os moldes da oferta que vai ser novamente colocada em discussão no Conselho Fiscal do nesta semana: os portugueses aceitam agora parcelar os 6,5 milhões de euros (R$ 40 milhões) em três vezes.

Veríssimo, que não fez o último treino no CT Rei Pelé e, inclusive, ameaçou não entrar em campo diante do Grêmio, nesta quarta-feira, pela , já declarou publicamente que deseja ser negociado, preferencialmente para o futebol europeu. Até por isso, recentemente rejeitou a investida do Al Nassr, da , que estava disposto a pagar 6,5 milhões de dólares (R$ 33 milhões) pelo acordo.

A pedido do treinador português Paulo Fonseca, a aquisição de um zagueiro é uma das prioridades da Roma para o restante da temporada. No último mercado de verão, o clube italiano foi atrás do também português David Carmo, do Braga. O negócio, no entanto, não avançou.