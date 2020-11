Português comparado a Van Dijk já foi dispensado do Benfica… por ser baixo

David Carmo, do Braga, chegou a negociar com a Roma no última mercado de verão e agora está na mira de clubes ingleses

David Carmo ganhou destaque na imprensa inglesa na semana passada ao ser chamado de “novo Virgil van Dijk”. Em artigo publicado pelo Evening News, jornal que acompanha de perto o dia a dia do , o zagueiro português teve números e dados pessoais comparados ao do craque holandês do , como, por exemplo, a estatura elevada.

Com 1.96m, o jovem defensor do Braga vive de fato um momento especial na atual temporada, sendo, inclusive, cogitado para ser convocado à seleção principal. Porém, em 2013, quando tinha apenas 13 anos, teve como grande decepção na curta a carreira a dispensa no rival . Curiosamente, porque foi considerado… baixo.

Hoje com 21 anos, o zagueiro natural de Aveiro, localizada na região central de , ficou, segundo pessoas próximas, "psicologicamente abalado" com a saída repentina da Luz. Insistiu na profissão graças principalmente ao forte apoio dos pais, que foram jogadores profissionais de basquete. O próprio, aliás, cogitou optar pela modalidade nos tempos de criança.

Depois de rápidas passagens pelos modestos Anadia e Sanjoanense, David Carmo acabou por ser convidado para representar o Braga em 2015, onde passou a ser companheiro de outros nomes que atualmente têm ganhado cada vez mais destaque na Europa, entre eles o atacante Francisco Trincão, de 20 anos, agora no . Passou pelo sub-17, sub-19 e equipe B antes de, em 2019/20, estrear oficialmente entre os profissionais.

Valorizado, o camisa 16 do time bracarense, hoje vice-líder da liga nacional, por muito pouco não foi negociado no último mercado de verão com a , por empréstimo com obrigação de compra. Os italianos estavam dispostos a pagar aproximadamente15 milhões de euros (quase R$ 96 milhões), mas os portugueses não gostaram dos moldes do acordo.

Mais recentemente, depois de novas sondagens, principalmente de clubes ingleses, inclusive do Liverpool de Virgil van Dijk, que está “desesperadamente” em busca de um reforço para o setor defensivo, o Braga resolveu premiar David Carmo com um novo contrato: validade até junho de 2025 e multa rescisória de 40 milhões de euros (R$ 255 milhões).