Lucas Veríssimo viaja com o elenco do Santos e pode enfrentar o Grêmio após 'climão'

Jogador treinou nesta terça e é opção para o técnico Cuca no duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América

O teve uma terça-feira (08) mais calma depois do 'climão' envolvendo o zagueiro Lucas Veríssimo no começo da semana. Depois de perder um treino e colocar em cheque sua participação no jogo mais importante do ano, o defensor viajou com os companheiros e ficará à disposição de Cuca para encarar o , em Alegre.

Veríssimo sempre quis jogar, de acordo com pessoas ouvidas pela reportagem, mas estava muito chateado pela dificuldade imposta pelo Conselho Fiscal em relação à sua venda para o .

Foi esse o motivo de, ao se apresentar para a atividade de segunda, ele ter pedido para não trabalhar com os companheiros. Aos 25 anos, ele se vê próximo do auge físico e do momento certo para deixar o clube.

A movimentação foi reprovada internamente, mas o jogador manteve a "trucada" para tentar forçar o Conselho Fiscal a aceitar a proposta do Benfica (leia mais abaixo).

Desde segunda, apesar da reprovação, havia um consenso no de que Veríssimo mudaria de ideia ao esfriar a cabeça e pensar que poderia atuar nos dois jogos mais importantes da carreira dele neste mata-mata contra o Grêmio.

Resta a dúvida agora se o jogador estará entre os titulares. Segundo apurou a reportagem, caso não houvesse o desfalque de Luiz Feliepe, expulso contra a , Veríssimo ficaria entre os suplentes.

A ausência do reserva imediato e a necessidade de uma referência de liderança na zaga, no entanto, jogam a favor do defensor. A definição deve ser comunicada aos atletas apenas na preleção para a partida, já no fim da tarde desta quarta.

Entenda o caso

(Foto: Ivan Storti/Santos)

O clube português quer pagar 6,5 milhões de euros (R$ 40 mi) em várias parcelas para contar com o atleta, mas as condições de pagamento não seduziram os responsáveis pela liberação.

A oferta que agradou o conselho veio do Al-Nassr, da , com um montante semelhante, mas paga em apenas duas vezes, ajudando no fluxo de caixa alvinegro. O problema é que Veríssimo se vê com capacidade de triunfar no futebol europeu e não se viu seduzido pela chance de ir ao Oriente Médio.

Por estar em meio ao processo eleitoral, o Peixe tem em seu estatuto a definição de que qualquer venda precida ser aprovada nos Conselhos Fiscal e Deliberativo. Essa barreira é válida até que o vencedor da eleição assuma o cargo, no dia 4 de janeiro.