Com a participação de Hamza Abdelkarim... Flick pressiona os astros do Barcelona

Hans Flick, técnico do Barcelona, intensificou os treinos físicos com o início da segunda semana da pré-temporada, em colaboração com o novo preparador físico Benjamin Kogel, com o objetivo de melhorar a preparação física dos jogadores.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, a segunda das duas sessões programadas para esta segunda-feira — dentro de um programa que inclui três sessões de treinamento até domingo — contou com um treino mais prolongado, focado principalmente nos aspectos físicos, por decisão do técnico alemão.

A sessão contou com o mesmo grupo que participou do treino matinal, com a inclusão do uruguaio Ronald Araújo, que retornou aos treinos da equipe após sua participação na Copa do Mundo.

Também estiveram presentes os jogadores da equipe reserva e das categorias de base que iniciaram a pré-temporada com o time principal desde a última segunda-feira, a saber: Orian Gorin, Alex González, Oscar Gestão, Hamza Abdelkarim, Ibrahim Diarra, Shin Kluivert, Ibrima Tounkara, Tony Fernandes, Joii Fernandes, Geoffrey Torrents, Tomi Márquez, Brian Farinas, Álvaro Cortés, Aaron Yakobishvili, Iker Rodríguez e Xavi Espart, que também retornou após três dias de descanso, após conquistar o título do Campeonato Europeu Sub-19.

O jogador da base Hafiz Garima continua ausente dos treinos devido a uma doença, mas espera-se que se recupere em breve e retorne aos treinos da equipe.