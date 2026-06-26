Com a participação de 64 seleções... Os Estados Unidos pensam em sediar a Copa do Mundo de 2038

Os Estados Unidos da América estão sediando, neste momento, a fase final da Copa do Mundo masculina, pela segunda vez em sua história, depois de já terem organizado a edição de 1994.

O diretor executivo da equipe de trabalho da Casa Branca dedicada à Copa do Mundo afirmou que os Estados Unidos podem estar considerando apresentar uma candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2038.

Os Estados Unidos sediarão a edição de 2026 em parceria com o Canadá e o México, após a expansão do torneio de 32 para 48 seleções; além disso, a FIFA está estudando ampliar o torneio novamente para incluir 64 seleções, a partir da edição de 2030.

Andrew Giuliani disse, em declarações divulgadas pela BBC: “Se pensarmos que a Copa do Mundo pode um dia ser ampliada para 64 seleções, acredito que os Estados Unidos sejam capazes de sediar isso”.

Ele acrescentou: “Vamos primeiro passar por esta edição da Copa do Mundo, que termina em 19 de julho, e depois poderemos apresentar uma candidatura para sediar a edição de 2038 ou qualquer outra”.

Giuliani explicou que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a capacidade do país de sediar a Copa do Mundo novamente.

E concluiu: “Não há país mais bem preparado para sediar a Copa do Mundo do que os Estados Unidos, e acredito que isso fica evidente nas redes sociais”.

A edição de 2038 é o próximo torneio para o qual serão abertas as candidaturas para sediar o evento.

A edição de 2030 será realizada em conjunto pelo Marrocos, Espanha e Portugal, enquanto a edição de 2034 será realizada na Arábia Saudita.