Com a ajuda dos árbitros... Será que Walid Al-Faraj vai desencadear uma nova guerra com a torcida do Al-Nassr?

O jornalista saudita Walid Al-Faraj gerou polêmica entre a torcida do Al-Nassr após um tuíte enigmático publicado em sua conta oficial no "X".

Al-Faraj escreveu: “Trabalho na mídia esportiva há três décadas e, em toda a minha vida, seja em nível local, regional, continental ou mesmo mundial, nunca vi a torcida de um clube defender os árbitros de forma tão constante e contínua”.

Ele acrescentou: “Os árbitros são sempre o bode expiatório que todos atacam como reação emocional aos acontecimentos das partidas. Algo estranho está acontecendo nesta temporada; estamos diante de uma situação excepcional”.

Embora o jornalista saudita não tenha revelado a qual clube específico se referia em seu tuíte, a torcida do Al-Nassr o atacou nos comentários, considerando que ele se referia a ela com essa mensagem enigmática.

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Esse tuíte surgiu poucas horas após os erros de arbitragem ocorridos na partida entre Al-Ahli e Al-Fayha, antecipada da 29ª rodada da Liga Roshen, que gerou grande polêmica.

Embora o Al-Nassr não fosse parte da partida, muitos jornais e sites estrangeiros consideraram o clube o principal suspeito de ter causado esses erros, sob a alegação de tentar ajudar seu astro português Cristiano Ronaldo a conquistar o título do Campeonato Saudita.

O Al-Nassr lidera a Liga Saudita com 70 pontos, dois pontos à frente do Al-Hilal, segundo colocado, e quatro pontos à frente do Al-Ahli, terceiro, mas disputou uma partida a menos que ambos.

Vale lembrar que Walid Al-Faraj entrou em vários conflitos com a torcida do Al-Nassr nos últimos tempos, principalmente por causa do goleiro Nawaf Al-Aqidi e de suas críticas constantes a ele, especialmente na seleção saudita.