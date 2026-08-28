Com a ajuda de Mourinho: Mbappé persegue o sonho da Bola de Ouro

O astro francês Kylian Mbappé confirmou, no início da temporada atual, a manutenção de sua alta eficiência de finalização diante das metas adversárias, pois o artilheiro histórico das Copas do Mundo e goleador do Campeonato Espanhol nas duas últimas temporadas almeja dar continuidade ao seu brilho, algo que comprovou diante do Real Sociedad.

E apesar de os grandes títulos continuarem escapando ao jogador francês, ele se recusa a desistir, e isso ficou evidente na primeira partida da temporada atual no estádio Santiago Bernabéu.

De acordo com o jornal espanhol As, os três gols marcados por Mbappé o recolocaram no centro das atenções mais uma vez, isso após uma Copa do Mundo em que a seleção espanhola o impediu de desferir o golpe de misericórdia nos adversários.

Mbappé marcou 58 gols na temporada passada, tendo balançado as redes 42 vezes em 44 jogos com a camisa do Real Madrid, enquanto anotou os outros 16 gols com a camisa da seleção de seu país, o que o levou a conquistar a Chuteira de Ouro na última Copa do Mundo.

O astro francês e o restante dos jogadores do vestiário do Real Madrid perceberam que o único caminho para conquistar títulos e prêmios individuais está no trabalho coletivo, conceito que o técnico José Mourinho conseguiu consolidar em um grupo que parece ter recuperado a palavra-chave.

O ambiente registrou o desaparecimento das antigas rivalidades, algo comprovado pelos fortes vínculos formados nas duas primeiras partidas oficiais até agora, quando os abraços mútuos disseram muita coisa, em meio a uma confiança absoluta demonstrada publicamente pelo técnico português em relação ao ex-astro do Paris Saint-Germain.

Mbappé passou a ser o primeiro a perceber sua enorme necessidade dos esforços do time para continuar alcançando números positivos e dar o passo que o aproxima do sonho de conquistar a tão aguardada Bola de Ouro.

E diante da ausência de um candidato claro, o atacante francês se recusa a desistir e se esforça ao máximo para convencer os responsáveis pela escolha do vencedor deste prestigioso prêmio.

O provável sucessor do jogador Dembélé está previsto para ser anunciado dentro de dois meses, mais precisamente no dia 27 de outubro, caso o jogador francês não consiga manter o título de melhor jogador do mundo.

A cerimônia de entrega do prêmio Bola de Ouro será transferida para Londres nesta ocasião, e apesar de o vencedor dever ser avaliado com base no que apresentou até o dia 19 de julho passado, os acontecimentos do início da temporada atual deixarão uma marca evidente nas decisões do júri, composto por 100 jornalistas de diversas partes do mundo.

Os critérios de votação dos 100 jornalistas permanecem não definidos de forma categórica para a escolha do vencedor, seja com base na Liga dos Campeões da Europa, na Copa do Mundo, na temporada inteira, no início da temporada atual ou nos títulos conquistados com o clube ou com a seleção.

O nome de Mbappé lidera a lista dos possíveis candidatos na mente dos torcedores, ao lado de outros astros como Rodri, Harry Kane, Fabián Ruiz e Lamine Yamal.

Todos os fatores influenciam para cima ou para baixo nas chances dos jogadores, sem que haja um fator decisivo em 100%, e apesar das expectativas de que o vencedor saia das fileiras da seleção campeã do mundo com base no que aconteceu em solo americano, deve-se lembrar que o fator de conquistar a Copa do Mundo não foi decisivo em 2010.

A equipe editorial da revista France Football se prepara para anunciar, nos próximos dias, uma lista de 30 jogadores, dentre os quais será escolhido o futuro vencedor.

Todos os candidatos sabem que os próximos dias podem desempenhar um papel influente ao direcionar os votos em qualquer sentido, pois um início forte em números e uma presença destacada nas vitórias dos clubes contribuem para reforçar as chances dos candidatos, algo que se aplica a Mbappé, que atualmente conta com uma alta precisão de finalização.



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