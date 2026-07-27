Colwill compara Alonso com os anteriores treinadores do Chelsea

Levi Colwill, defensor do Chelsea, elogiou o estilo do seu novo treinador, Xabi Alonso, dirigindo críticas aos seus treinadores anteriores e descrevendo-os como "demasiado rígidos".

Colwill passou grande parte da última temporada afastado depois de ter sofrido uma grave lesão no joelho durante a pré-época, o que limitou a sua participação a apenas 4 jogos, numa temporada que viu três treinadores diferentes no banco do Chelsea: Enzo Maresca, Liam Rosenior e Callum McFarlane.

O estilo de Alonso ajudou o Bayer Leverkusen a conquistar a dobradinha (quando era treinador da equipa alemã), e ele apressou-se a transmitir essas ideias durante as suas primeiras semanas no Chelsea, tendo Colwill elogiado os seus princípios em comparação com os dos seus antecessores.

Colwill afirmou: "Xabi quer um futebol de movimentação livre. Já trabalhei com muitos treinadores que se caracterizam pelo rigor e que te querem nas posições certas, mas com ele é: joga o que vês, procura o espaço e aproveita-o com rapidez".

O Chelsea terminou a última temporada no décimo lugar, após uma época catastrófica, mas Colwill acredita que a equipa tem capacidade para competir esta temporada.

E acrescentou, segundo noticiou o jornal inglês "Mirror": "Sinto que os jogadores da nossa equipa estão prontos para isso. E com um treinador tão competente agora, quando todos os elementos se conjugarem, estaremos com certeza capazes de lutar com força pelo título da Premier League".

O Chelsea não vence a Premier League desde 2017 e, sob a propriedade da "BlueCo", só terminou a temporada entre os quatro primeiros uma única vez. Alonso recusou-se a anunciar quaisquer objetivos principais e deu a entender que as coisas podem não avançar com a rapidez que alguns esperam.