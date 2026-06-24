Cocorella flerta com Vinícius: “Vou fazer tudo o que ele não quiser fazer”

Mark Cucurella, que acaba de se juntar ao Real Madrid vindo do Chelsea, enviou uma mensagem emocionante ao seu companheiro de equipe brasileiro, Vinícius Júnior.

Cocorella concedeu uma entrevista à Rádio Marca após o anúncio oficial de sua contratação pelo Real Madrid, na qual falou sobre suas primeiras impressões após uma das transferências mais importantes da janela de transferências de verão e sobre seus objetivos para esta nova etapa no Santiago Bernabéu.

Uma ligação de Mourinho foi um dos fatores que o levou a tomar essa decisão, conforme ele explicou: “Quando um técnico como o Mourinho liga para você, isso é motivo de orgulho. Ele me mandou uma mensagem e depois me ligou. É muito importante que ele entre em contato e converse com você. Estou ansioso para começar a trabalhar com ele. Estou em excelente forma física e ansioso para jogar pelo Real Madrid.”

O ex-jogador do Chelsea reconheceu que assinar com o Real Madrid representa um dos maiores desafios de sua carreira e expressou seu entusiasmo por vestir a camisa branca.

E acrescentou: “É um grande desafio. Todos os jogadores do Real Madrid são bons. Adaptar-se ao time não é fácil... Você precisa estar totalmente concentrado em cada partida. Todo time quer derrotar você”.

Vinícius ocupará a posição de ponta esquerda à sua frente no Real Madrid. Cocorela dirigiu uma mensagem ao brasileiro, dizendo: “Acho que vamos nos entender bem. Não me importo se ele não defender; farei tudo o que ele não quiser fazer. Desde que ele seja decisivo e ativo o suficiente para marcar gols, eu cuidarei das tarefas difíceis”.

E continuou: “Vinícius provou ser um jogador fundamental e influente nas campanhas do Real Madrid na Liga dos Campeões”.

Além disso, Marc abriu as portas para Enzo Fernández, dizendo: “Ele é um jogador fantástico e um amigo querido. Ele me parabenizou pela contratação. Espero que isso aconteça. Ficarei muito feliz. Fomos muito felizes no Chelsea, e ter a oportunidade de assinar com o Real Madrid neste mesmo verão... Desejo-lhe sorte e que se torne jogador do Real Madrid”.

Cocorela fala sobre a seleção espanhola

Ele também se referiu ao empate com Cabo Verde na Copa do Mundo, do qual tirou uma lição positiva: “Ficamos muito frustrados porque sabíamos que não tínhamos começado bem. Isso serviu como um alerta para nós. Percebemos que, se não estivermos totalmente preparados, podemos ser eliminados logo no início. Acho que isso foi útil para nós”.

Sobre Lamine Yamal, Marc Cocorella acrescentou: “Ele está evoluindo muito como pessoa e como jogador. Amadureceu bastante nos últimos dois anos, desde o Campeonato Europeu. Ele voltou mais maduro. Se considerarmos a idade dele, ainda é jovem, mas já é um homem maduro. A idade é apenas um número, e eu o vejo muito maduro”.