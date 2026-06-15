Cocorella assina contrato com o Real Madrid... e é marcada a data do anúncio oficial

Uma reportagem divulgada hoje, segunda-feira, revelou um importante desdobramento na negociação da transferência do lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella, do Chelsea, para o Real Madrid.
Reportagens da imprensa confirmaram, ontem, domingo, que o Real Madrid fechou a negociação da transferência de Cucurella do Chelsea por 50 milhões de euros.
O jornal “As” informou, nesta segunda-feira, que Cucurella se juntará oficialmente ao Real Madrid, confirmando que a negociação foi concluída após o jogador ter assinado contrato com o clube.
Espera-se que o anúncio oficial da transação seja feito após a primeira partida da Espanha na Copa do Mundo contra Cabo Verde, nesta segunda-feira.
O processo de assinatura foi acelerado, assim como aconteceu com Bernardo Silva, após um contato de José Mourinho com o lateral espanhol, que estava totalmente convencido do jogador.
Cocorela queria deixar o Chelsea neste verão, apesar da melhora trazida pela chegada do técnico Xabi Alonso; no entanto, o time não disputará competições europeias, e ele aspirava voltar para a Espanha.
Ele nunca escondeu seu desejo, já que esteve prestes a se juntar ao Barcelona e ao Atlético de Madrid, mas o Real Madrid surgiu de repente, o que foi um grande choque.