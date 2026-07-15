Clube italiano bate à porta do Real Madrid para contratar Endrick

Enquanto o brasileiro Endrick se prepara para voltar à capital espanhola, Madri, para provar seu valor, surgiu um interesse italiano inesperado que pode mudar o rumo do jovem talento da samba.

O jornal espanhol “Mundo Deportivo”, citando o italiano “Il Messaggero”, informou que a Roma colocou o nome do atacante brasileiro Endrick na lista de alvos para a atual janela de transferências de verão e está avaliando a possibilidade de avançar oficialmente para contratá-lo.

Endrick, de 19 anos, retorna ao Real Madrid nesta temporada após o término de seu empréstimo ao Olympique de Lyon, e está determinado a permanecer no clube e garantir uma vaga no time titular, ou pelo menos ter mais minutos em campo do que teve sob o comando de Xabi Alonso.

Apesar da clara vontade do jogador de continuar, a decisão final caberá à comissão técnica, que deverá escolher entre Gonzalo García e Endrick para ser o principal substituto de Kylian Mbappé. O técnico português José Mourinho, que está sendo especulado para voltar à Roma, tem a intenção de escalar o brasileiro na ala direita caso a negociação seja concretizada.

O jornal esclareceu que a Roma não é o único clube interessado nos serviços de Endrick, já que vários clubes manifestaram interesse em contratá-lo, mas a diretoria da Giallorossi acompanha de perto sua situação e o considera uma oportunidade ideal no mercado.

O “Il Messaggero” confirmou que qualquer possível movimento por parte da Roma seria apenas por meio de um empréstimo, já que o Real Madrid está firme em relação ao futuro de seu astro brasileiro e não tem intenção de se desfazer dele de forma definitiva.