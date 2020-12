Clube do Qatar faz proposta por Abel Ferreira

Al Rayyan aceita pagar 5 milhões de dólares por temporada para o português, que, a princípio, não pensa em sair do Palmeiras

O Al Rayyan sonha com a contratação de Abel Ferreira. A Goal apurou que o clube do Qatar fez no início desta semana uma proposta para tirar o treinador do . Aceita pagar a multa rescisória e um salário de aproximadamente 5 milhões de dólares (quase R$ 26 milhões) por temporada para o português, num contrato de dois anos.

Apesar da vantajosa oferta salarial, Abel, a princípio, não tem interesse em deixar o , com quem tem contrato até o fim de 2022. Está muito feliz no Brasil e cada vez mais confiante em conquistar pelo menos um título nesta temporada - Brasileirão, Copa do e/ou Libertadores.

Abel Ferreira é o favorito dos cataris, que, por garantia, têm estudado outras opções em paralelo: o também português Vítor Pereira, do Shanghai SIPG, e o italiano Vincenzo Montella, que está livre no mercado e passou a ser alvo recente do .

Hoje na quinta colocação da liga do Qatar (Stars League ), o Al Rayyan é dirigido há duas temporadas pelo uruguaio Diego Aguirre. O antigo treinador de , e , no entanto, está “cumprindo aviso prévio” até janeiro, quando, então, vai deixar o clube - por opção própria. Já existe há semanas um entendimento oficial para o término do vínculo de forma amigável.

Desde que chegou ao Palmeiras, Abel Ferreira, de 41 anos, já fez oito jogos oficias: seis vitórias, um empate e uma derrota.