Club Brugge x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Club Brugge e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), no Estádio Jan Breydel, na Bélgica, pelo primeiro jogo dos play-offs da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da TNT e do HBO Max(veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Club Brugge chega aos play-offs após terminar a fase de liga na 19ª colocação. Os belgas chegam para a partida com moral, já que no final de semana, venceram o clássico sobre o Cercle Brugge, fora de casa, por 2 a 1. Neste momento, o Club Brugge é o terceiro colocado do Campeonato Belga.

Por outro lado, o Atlético de Madrid brigou até a última rodada por uma vaga direta nas oitavas de final, mas acabou ficando na 14ª colocação com 13 pontos. No Campeonato Espanhol a equipe está na quarta colocação com 45 pontos e no final de semana sofreram uma dura derrota, para o Rayo Vallecano, por 3 a 0.

O Atlético de Madrid detém o favoritismo no confronto, mas nesse primeiro jogo, o Club Brugge quer aproveitar o fator casa e conquistar um bom resultado.

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Mechele, Joel Ordóñez e Seys; Onyedika, Stankovic e Vanaken; Tzolis, Carlos Forbs e Tresoldi. Técnico: Ivan Leko.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Hancko, Marc Pubill e Ruggeri; Lookman, Koke, Marcos Llorente e Giuliano Simeone; Sorloth e Julian Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Desfalques

Club Brugge

O goleiro Van den Heuvel está lesionado.

Atlético de Madrid

Pablo Barrios e Nico González seguem de fora por lesão.

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026

quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Jan Breydel - Bruges, Bélgica

