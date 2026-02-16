Goal.com
Gabriel Marin

Club Brugge x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), no Estádio Jan Breydel; confira a transmissão e outras informações do jogo

Club Brugge e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), no Estádio Jan Breydel, na Bélgica, pelo primeiro jogo dos play-offs da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da TNT e do HBO Max(veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Club Brugge chega aos play-offs após terminar a fase de liga na 19ª colocação. Os belgas chegam para a partida com moral, já que no final de semana, venceram o clássico sobre o Cercle Brugge, fora de casa, por 2 a 1. Neste momento, o Club Brugge é o terceiro colocado do Campeonato Belga.

Por outro lado, o Atlético de Madrid brigou até a última rodada por uma vaga direta nas oitavas de final, mas acabou ficando na 14ª colocação com 13 pontos. No Campeonato Espanhol a equipe está na quarta colocação com 45 pontos e no final de semana sofreram uma dura derrota, para o Rayo Vallecano, por 3 a 0.

O Atlético de Madrid detém o favoritismo no confronto, mas nesse primeiro jogo, o Club Brugge quer aproveitar o fator casa e conquistar um bom resultado.

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Mechele, Joel Ordóñez e Seys; Onyedika, Stankovic e Vanaken; Tzolis, Carlos Forbs e Tresoldi. Técnico: Ivan Leko.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Hancko, Marc Pubill e Ruggeri; Lookman, Koke, Marcos Llorente e Giuliano Simeone; Sorloth e Julian Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Desfalques

Club Brugge

O goleiro Van den Heuvel está lesionado.

Atlético de Madrid

Pablo Barrios e Nico González seguem de fora por lesão.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Estádio Jan Breydel - Bruges, Bélgica

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

