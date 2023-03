Por que Cléber Machado foi demitido da Globo?

Um dos principais narradores do país deixa a emissora após mais de três décadas de serviço

Uma das vozes mais conhecidas das transmissões esportivas da TV Globo, Cléber Machado não seguirá mais na emissora. Segundo noticiado pelo Notícias da TV, do UOL, o profissional foi desligado após 35 anos de serviços dedicados. A opção da Globo vem em meio a um processo de renovação na área esportiva da empresa.

Principal narrador da TV aberta para os times paulistas, Cléber vinha perdendo espaço na emissora, inclusive tendo ficado de fora da cobertura in loco da Copa do Mundo no Qatar.

"O vínculo fixo de Cléber Machado com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro. Nos últimos 35 anos, Cleber Machado narrou grandes momentos do esporte brasileiro" afirmou a Globo, em nota divulgada pelo Notícias da TV.

"Sua história profissional se mistura à história do esporte da Globo e, além de futebol, automobilismo, basquete, vôlei, atletismo, entre outras modalidades, ele mostrou versatilidade ao atuar também como apresentador e comentarista em programas da TV Globo e do SporTV e ao ancorar transmissões de desfiles de Carnaval (...) O vínculo fixo dele com a Globo chega ao fim, mas as portas da empresa continuam abertas para novos projetos no futuro".