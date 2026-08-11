Depois de 8 anos vestindo a camisa do Barcelona, o zagueiro uruguaio Ronald Araújo vestiu a camisa do Liverpool, da Inglaterra, pela primeira vez no anúncio oficial de sua transferência, em uma cena rara à qual a torcida catalã não estava acostumada, sobretudo porque o jogador usava a braçadeira de capitão apenas dois dias antes no gramado do estádio Camp Nou.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o técnico alemão Hansi Flick teve uma conversa franca e direta com Araújo, na qual admitiu que não seria fácil para ele desfrutar dos holofotes, esclarecendo que sua ideia inicial se baseava na formação de uma dupla de zaga pelo lado esquerdo, e que Pau Cubarsí é uma peça intocável no plano futuro.

E como Flick não conseguiu garantir o lugar que Araújo buscava, mudou a postura do jogador que decidiu, apesar de seu comprometimento e de sua história com o clube, buscar uma saída devido à falta de garantias de participação como titular.

A resposta não demorou a chegar da Premier League, já que o Liverpool entrou em contato na última quarta-feira com os representantes de Araújo para verificar a possibilidade de contratá-lo, diante das dificuldades do clube inglês na posição de zagueiro central após a saída de Konaté, o avanço da idade de Virgil van Dijk e Joe Gomez, enquanto o recém-chegado Jeremie Frimpong não ofereceu garantias imediatas devido à sua pouca experiência.

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, falou diretamente com Araújo na quarta-feira para convencê-lo da transferência, explicando-lhe o projeto técnico e seu papel esperado na formação de uma dupla defensiva de alto nível ao lado de van Dijk.

O Liverpool paga o salário integral de Araújo na operação de empréstimo, com a inclusão de uma opção de compra definitiva no valor de 55 milhões de euros no acordo, o que dá ao clube inglês a oportunidade de fechar a transferência em definitivo ao fim da temporada.

Flick falou na coletiva de imprensa após a partida contra a Udinese sobre o uruguaio, elogiando-o, mas também afirmando que seu estilo não se ajusta muito à filosofia atual do Barcelona.

E em um detalhe curioso, o jornal "Sport" revelou que os detalhes do contrato de empréstimo não incluíram uma cláusula de medo, o que significa que Araújo pode jogar normalmente contra o Barcelona caso as duas equipes se enfrentem na Liga dos Campeões, sem qualquer restrição que o impeça de enfrentar seu antigo clube.