Claudinho troca Red Bull Bragantino por Zenit; veja os valores da venda

O jogador se destacou no time paulista, que o levou à seleção brasileira, onde conquistou o ouro olímpico

No mesmo dia em que conquistou uma medalha de ouro olímpica pela seleção brasileira, Claudinho foi anunciado como reforço do Zenit, da Rússia. O craque do Campeonato Brasileiro de 2020, pela Red Bull Bragantino, ainda precisa passar por exames médicos e efetivar a assinatura do contrato.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Revelado pelo Santos e com passagens por Corinthians, Santo André, Ponte Preta e Oeste, Claudinho tem ganhando destaque pelo Red Bull Bragantino, onde atua desde 2018. Em 2020 e 2021, chamou atenção do futebol europeu ao ser artilheiro do Brasileirão, além de eleito o melhor meia e o craque do campeonato.

E quem se deu melhor nas investidas pelo jogador foi o Zenit. Neste sábado (7), após Claudinho ter sido campeão olímpico pelo Brasil, o clube anunciou ter chegado em um acordo com o Red Bull Bragantino e os representantes do jogador para efetivar a contratação, o que deve acontecer nos próximos dias, junto com a realização de exames médicos.

"Temos o prazer de anunciar que chegamos a um acordo com o medalhista olímpico de ouro Claudinho!", escreveu o clube

We are delighted to announce we've reached a deal for Olympic gold medalist Claudinho! https://t.co/8jFtriGBVy pic.twitter.com/5lmdruXAHQ — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) August 7, 2021

"Esperamos que o Claudinho, que acaba de ganhar uma medalha de ouro olímpica ao lado do Malcom, fortaleça a linha de ataque do Zenit e aumente a capacidade ofensiva da equipe após a saída de Sebastian Driussi. Ele também irá trazer mais variedade e energia para a equipe", disse Alexandre Medvedev, diretor-geral do Zenit, ao site oficial do clube.

Como é o contrato de Claudinho com o Zenit?

Para contratar o jogador brasileiro, o Zenit vai desembolsar € 15 milhões (R$ 89,9 milhões), em uma negociação que é considerada a mais cara do Red Bull Bragantino. Além disso, o Massa Bruta terá 20% de uma futura venda de sua joia a outro clube.

Aos 24 anos, Claudinho foi titular e atuou em todos os jogos da campanha do ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio.