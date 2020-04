Classificação atual do Espanhol pode determinar vagas na Champions: quem se daria bem?

Spoiler: Atlético de Madrid, classificado para as quartas de final da atual Liga dos Campeões, estaria fora da próxima edição da competição europeia

A LaLiga e a Uefa são partidarias de que há como terminar as competições da atual temporada paralisadas pela pandemia do coronavírus, adotando fórmulas diferentes de disputa e, claro, que preservem a saúde dos envolvidos. Mas a RFEF, federação espanhola de futebol, já trabalha com a possibilidade de declarar o fim do campeonato espanhol como está no momento.

"Não se descarta nenhuma opção. Nem jogar com portões fechados ou abertos, não se descarta", disse o presidente da RFEF, Luis Rubiales à Fox Sports do . Mas a própria federação considera que a conclusão de LaLiga é praticamente inviável. Desta forma, usaria a classificação atual para definir, por exemplo, os classificados para a próxima Liga dos Campeões.

Quem não está nada satisfeito com esta ideia é o . Atualmente em sexto lugar, o clube colchonero estaria de fora da maior competição europeia caso LaLiga não seja retomada e a Uefa solicite os classificados para a Liga dos Campeões da temporada 2020-21.

No Campeonato Espanhol, classificam-se para a Champions os quatro primeiros colocados. Quinto e sexto lugares dão vaga para à . E três equipes são rebaixadas para a segunda divisão.

CLASSIFICAÇÃO CLUBE PONTOS JOGOS 1 58 27 2 56 27 3 47 27 4 46 27 5 46 27 6 Atlético de Madrid 45 27 7 42 27 8 Villareal 38 27 9 Granada 38 27 10 37 27 11 Osasuna 34 27 12 33 27 13 33 27 14 32 27 15 Real 29 27 16 27 27 17 26 27 18 Mallorca 25 27 19 23 27 20 20 27

Rubiales não deixou claro se os três últimos colocados nesta temporada jogariam a segunda divisão do próximo ano caso o campeonato terminasse como está agora. E também não confirmou que o título iria para o Barcelona, atual primeiro colocado.

O Atlético poderia alcançar a vaga na Liga dos Campeões na duas últimas rodadas do Espanhol, quando encararia justamente Osasuna e Real Sociedad. Além disso, teria um jogo fundamento contra o Barcelona, no Camp Nou, na 33ª rodada.

Há outras propostas a serem analisadas. Em uma delas, valeria apenas o primeiro turno da competição. Neste cenário, o Atlético estaria na Liga dos Campeões do próximo ano, pois terminou as primeiras 19 rodadas na terceira colocação.

Não está descartado também que seja feita uma média dos últimos anos para decidir os classificados e nem que a própria Uefa escolha os times da próxima Liga dos Campeões caso a LaLiga não seja retomada.