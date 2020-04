Espanhol não sabe quando volta, mas será sem torcida no estádio

O futebol espanhol não tem data para retornar, mas acontecerá com portões fechados, até que a pandemia do covid-19 seja totalmente controlada

O futebol espanhol ainda não tem data certa para seu retorno, mas quando voltar, será com portões fechados. Essa foi a recomendação das autoridades governamentais espanholas até que a pandemia do novo coronavírus seja totalmente controlada.

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) continua em constantes conversas com os organizadores de para que o futebol seja retomado. Mas isso deve acontecer de maneira gradual e com extrema cautela, e somente quando o vírus for totalmente superado. Por isso, as duas entidades, assim como a UEFA, sabem que quando as competições retornarem, serão disputadas com estádios completamente vazios.

Segundo informações apuradas pela Goal, esta decisão será tomada para evitar que qualquer aglomeração de público seja formada nos estádios. Assim, serão aplicadas medidas restritivas para que os palcos vazios sejam o único cenário em todos os locais de esporte.

Ciente de todas essas medidas de controle e em constante diálogo com os governos de cada um dos países envolvidos, a UEFA já traçou um esboço dos possíveis cenários para o retorno do futebol.

Visando total segurança e pensando de modo otimista, a entidade acredita que as competições continentais possam ser reiniciadas a partir de junho, com a autorização da OMS e dos diferentes governos europeus, obviamente. Além disso, em princípio, os estádios não devem ser abertos ao público antes do próximo outono europeu, conforme noticiado pelo jornal As.

Neste momento, o foco é completar as oitavas de final da Liga dos Campeões e da . Mas a UEFA também considera a realização dessas partidas apenas com portões fechados. Ninguém sabe quando o isolamento irá terminar e nem quando o futebol irá voltar. A única certeza é que o retorno do futebol será com arquibancadas vazias.