O Barcelona recupera seu poderio econômico, graças ao estádio Spotify Camp Nou, mas a saída temporária dele durante a temporada 2027-2028 pode voltar a reduzir sua capacidade de investimento.

O jornal AS informou que o clássico do dinheiro no Campeonato Espanhol está, sem dúvida, definido a favor do Real Madrid. O clube merengue, cuja capacidade de investimento chega a 832 milhões de euros em salários do elenco esportivo e contratações, ainda supera por larga margem o Barcelona, cuja capacidade é de 582 milhões, ainda que o clube catalão tenha começado a se aproximar.

O Barcelona se impôs com força durante a janela de transferências do verão de 2026, depois de ter sido um dos clubes mais ativos do mercado, gastando 184 milhões de euros — a primeira vez desde 2019 em que seus gastos atingem esse patamar.

Mas há um fator obscuro que se desenha no horizonte, que pode atrapalhar essa melhora e atrasar o retorno do Barcelona a um nível semelhante ao do Real Madrid no aspecto financeiro: as obras de reforma do estádio Camp Nou.

O Barcelona viveu, nos últimos anos, ao sabor de oscilações bruscas e de grande instabilidade financeira, a ponto de ter sido obrigado a recorrer às brechas existentes nas regras do controle econômico para inscrever jogadores, ou a se valer do caminho governamental, como aconteceu no caso Olmo.

No início da aplicação das regras do fair play financeiro, o Barcelona vivia em um estado de constante empate com o Real Madrid, e às vezes chegava até a ter uma leve vantagem sobre ele no que diz respeito à capacidade de investir em jogadores. Na temporada 2014-2015, o Real Madrid podia gastar 347 milhões de euros, contra 328 milhões de euros do Barcelona. Desde então, os dois clubes seguiram crescendo praticamente no mesmo ritmo.

Na temporada 2019-2020, e antes da eclosão da pandemia de covid e da queda de receitas que ela provocou, o Barcelona era quem levava vantagem nesse aspecto: o teto salarial do Barcelona chegou a 656 milhões de euros, contra 641 milhões de euros do Real Madrid.

Então veio a catástrofe, e a diferença entre os dois modelos foi um fator decisivo. Enquanto o Real Madrid não gastou, em momento algum, todo o seu teto salarial — o que lhe permitiu amenizar os efeitos da crise do coronavírus —, o Barcelona esgotava quase por completo o seu teto.

O clube catalão gastava quantias enormes com seus jogadores, com salários que contribuíram para empurrá-lo ao caos financeiro. Na temporada 2021-2022, o Barcelona registrou um recorde negativo e, pela primeira vez, surgiu um teto salarial do clube no valor de 144 milhões de euros negativos. Em outras palavras, o Barcelona estava, de acordo com os regulamentos, proibido de gastar um único euro com os salários de seus jogadores ou de contratar novos jogadores.

Assim, o clássico financeiro passou de uma situação de empate para uma dominação a favor do Real Madrid, pois o clube merengue continuou crescendo e chegou, na temporada 2021-2022, a um teto de gastos de 739 milhões de euros para esse item.

O Barcelona só conseguiu reduzir a diferença de forma temporária na temporada 2022-2023, quando recorreu ao que ficou conhecido como "alavancas econômicas" e elevou seu teto para 648 milhões de euros.

Apenas um ano depois, o Barcelona voltou à realidade, após seu teto sofrer uma redução de 444 milhões de euros.

Desde então, o clube catalão adotou uma política de austeridade que abrangeu seus departamentos esportivos, bem como suas despesas estruturais, e também conseguiu fechar importantes contratos de patrocínio com a Nike e a Spotify, coincidindo com a reabertura do estádio Camp Nou. Este último ponto é o fator mais importante no processo de recuperação, pois as obras de reforma do estádio o privaram, durante o período de recuperação, de uma importante fonte de receitas resultante da presença dos torcedores nos jogos.

Além disso, os camarotes de luxo se transformaram em uma verdadeira mina de dinheiro: o clube já garantiu receitas no valor de 350 milhões de euros e almeja chegar aos 700 milhões de euros.

Mas há um ponto de interrogação no percurso dessa recuperação: o que acontecerá na temporada 2027-2028? O Barcelona será obrigado a voltar ao estádio de Montjuïc, o que provocará uma queda significativa em suas receitas, e espera-se, a princípio, que isso resulte em uma nova redução no teto salarial do clube.

Ainda assim, o clube olha para o futuro com otimismo, pois prevê que suas receitas cheguem a 1,45 bilhão de euros na temporada 2030-2031.

Será necessário acompanhar se a diferença no teto salarial continuará a diminuir, pois a diferença encolheu nesta temporada em 78 milhões de euros, chegando a 250 milhões de euros. Ainda assim, o Real Madrid segue desfrutando de uma situação financeira sólida. O clube registrou este ano um novo recorde em teto salarial e continua sendo o rei do mercado de transferências e detentor da maior capacidade de gastos.



