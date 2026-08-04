Claquete pela terceira vez: Renard define oficialmente seu próximo destino

O francês Hervé Renard repetiu um roteiro antigo ao anunciar seu retorno ao comando da seleção da Costa do Marfim, mais de uma década depois de ter conquistado a Copa Africana de Nações com a equipe.

O treinador francês já havia comandado a seleção marfinense no período entre junho de 2014 e maio de 2015.

Esta é a terceira vez na carreira de Renard que ele retorna à mesma seleção, depois de ter comandado a Zâmbia duas vezes (de 2008 a 2010 e de 2011 a 2013) e a Arábia Saudita duas vezes (de 2019 a 2023 e de 2024 a 2026).

A Federação Marfinense de Futebol anunciou, nesta terça-feira, a nomeação de Renard como novo treinador, esclarecendo, em comunicado oficial, que o francês assumirá o comando da seleção na próxima etapa, em preparação para os compromissos continentais e internacionais, dentro de seus esforços para seguir na disputa por títulos.

O comunicado afirmou: "Campeão da África com a Costa do Marfim em 2015, Hervé Renard retorna ao comando da seleção marfinense, e sua missão será supervisionar a preparação da equipe e participar das próximas competições internacionais".

A federação acrescentou que o treinador francês chegará à capital, Abidjan, nos próximos dias para assumir oficialmente suas funções, e será apresentado à imprensa e aos torcedores em uma coletiva de imprensa cuja data será anunciada posteriormente.

Renard substitui o treinador marfinense Emerse Faé, cujo contrato terminou em 31 de julho de 2026, depois que as duas partes decidiram não renovar a parceria.

Faé havia assumido o comando da seleção durante a Copa Africana de Nações de 2023, após a saída do treinador anterior, e conseguiu levar a Costa do Marfim à conquista do título em casa, antes de comandar a seleção rumo às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Por sua vez, Renard retorna à seleção que conhece bem, depois de tê-la levado à conquista do título da Copa Africana de Nações em 2015, em uma das mais notáveis passagens de sua trajetória como treinador de seleções.

O treinador francês também participou da fase final da Copa do Mundo de 2026, quando comandou a seleção da Tunísia em duas partidas durante o torneio, após ser designado para a missão de forma interina, na sequência da saída de Sabri Lamouchi.