Guardiola: "Todo mundo na Inglaterra torce para o Liverpool"

Pep Guardiola lamentou que "todos" no Reino Unido apoiem o Liverpool em detrimento do Manchester City, já que as duas equipes continuam travadas em uma disputa emocionante pelo título da Premier League.

O City venceu o Newcastle por 5 a 0 e ficou três pontos à frente dos Reds após o empate da equipe de Jurgen Klopp com o Tottenham no sábado, garantindo que a batalha pela coroa permaneça em suas próprias mãos.

Mas, juntamente com uma saída europeia para si e uma final da Liga dos Campeões para seus rivais, Guardiola sente que seu time está sendo disposto a falhar.

O que Guardiola disse sobre o favoritismo do Liverpool?

"Há uma semana, ninguém [pensava que seríamos campeões]", disse Guardiola ao beIN SPORTS em tempo integral. "Todo mundo neste país apoia o Liverpool, a mídia e todo mundo. Claro, o Liverpool tem uma história incrível na Europa. Não na Premier League - eles ganharam um em 30 anos. [Mas] a situação é o que é. temos que [somar] nove pontos, talvez seis agora. Depende do que vai acontecer nos próximos dois jogos. Quarta-feira [contra o Wolves] é uma final real, real, real para nós. Nosso destino está em nossas mãos, e Isso é importante".

Como é a briga do City?

Com uma viagem para o Wolves no meio da semana na agenda, o City tem apenas três jogos restantes nesta temporada para selar uma defesa bem-sucedida do título da liga.

Após a viagem a Molineux, os homens de Guardiola permanecerão na estrada para enfrentar o West Ham, antes de voltar para casa para receber o Aston Villa.